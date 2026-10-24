Volkswagen планує скоротити ще 12 тисяч робочих місць до 2030 року — Der Spiegel

У Німеччині Volkswagen планує до 2030 року додатково скоротити 12 тисяч робочих місць. Про це автовиробник повідомив після зустрічі з працівниками в Ганновері, повідомляє Der Spiegel.

Новий план стосується Volkswagen AG, до якої входять основний бренд, підрозділ компонентів і корпоративні посади концерну. Два роки тому компанія вже погодила скорочення більш як 35 тисяч робочих місць до 2030 року. Нинішній план передбачає ліквідацію ще 12 тисяч посад додатково до цього показника.

Переговори про трансферні компанії

У Volkswagen заявили, що скорочення мають відбуватися соціально прийнятним способом. Під час майбутнього раунду тарифних переговорів концерн хоче обговорити відкриття так званих трансферних компаній — перехідних структур для працівників, чиї посади ліквідовують. Їхнім учасникам можуть допомагати з пошуком нової роботи, зокрема через професійне навчання.

Перехід до таких структур має бути добровільним. Їхню тривалість, умови роботи та можливі вихідні виплати належить погодити з представниками працівників. Наразі невідомо, скільки співробітників Volkswagen можуть перейти до трансферних компаній. Тарифні переговори розпочнуться 24 листопада.

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Позиція профспілки

Компанія також вважає необхідними максимальне використання добровільних механізмів звільнення та зменшення витрат на оплату праці. Дотепер Volkswagen переважно застосовував частковий вихід на пенсію та виплату компенсацій.

Профспілка IG Metall категорично відкинула пропозицію щодо трансферних компаній. Вона назвала її порушенням зобов’язань у тарифній політиці без належної правової основи. Керівник регіонального підрозділу IG Metall Торстен Ґреґер заявив, що перш ніж залучати кошти платників внесків, відповідальність мають взяти на себе акціонери. У профспілці наголосили, що замість переведення працівників до таких структур Volkswagen має забезпечувати майбутнє компанії новими продуктами, ринками та технологічним лідерством.

Volkswagen також повідомив, що попри складну ситуацію зберігатиме тарифний договір про майбутнє, який передбачає гарантії зайнятості до кінця 2030 року.

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