Volkswagen планує випустити у 2027 році електромобіль за €20 тисяч — Electrek

Volkswagen планує у 2027 році вивести на ринок компактний електромобіль із початковою ціною близько €20 тисяч. Модель буде меншою та дешевшою за ID. Polo, повідомляє Electrek.

Концепт ID. EVERY1

Майбутній електрокар показали у вигляді концепту ID. EVERY1 у березні. За даними видання, серійна версія може отримати назву ID. Up!. Генеральний директор бренду Volkswagen Томас Шефер назвав модель «останнім елементом головоломки» у прагненні марки запропонувати широкий вибір автомобілів масового сегмента.

Довжина концепту становить 3880 мм: він більший за попередній Volkswagen Up! завдовжки 3600 мм, але менший за ID. Polo, довжина якого сягає 4053 мм. У Volkswagen заявили, що автомобіль матиме чотири місця та багажник об’ємом 305 літрів.

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Запас ходу та силова установка

Технічні характеристики серійної моделі Volkswagen ще не оприлюднила. Electrek припускає, що для зниження вартості електромобіль може отримати літій-залізо-фосфатну батарею ємністю 37 кВт·год — таку саму, як у базових версіях ID. Polo та ID. Cross.

Volkswagen повідомила, що запас ходу нової моделі становитиме щонайменше 250 км. Автомобіль також оснастять електродвигуном потужністю 70 кВт, або 94 к. с., а його максимальна швидкість сягатиме 130 км/год.

Серійний ID. EVERY1 має увійти до дев’яти нових моделей, які Volkswagen планує запустити до 2027 року. Виробничий майданчик для електрокара компанія офіційно не підтвердила. Іспанський журнал Autofácil повідомляв, що випуск моделі можуть налагодити в Іспанії.

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