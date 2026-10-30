Volkswagen заявив, що застосує розроблену в Китаї електронну архітектуру China Electronic Architecture (CEA) у моделях нового покоління для Південної Америки та Південно-Африканської Республіки. Виробник також вивчає можливість використання цієї технологічної основи в майбутніх масових автомобілях брендів Volkswagen, Skoda і Cupra в Європі, повідомляє Motor1.

Технології з Китаю для інших ринків

Інтеграцію розроблених у Китаї технологій до модельного ряду Південної Америки Volkswagen планує розпочати у 2030 році. Це означає відхід від попереднього підходу компанії, за яким китайські програмні рішення призначалися передусім для місцевого ринку.

Наразі Volkswagen Group China використовує CEA у п'яти локально вироблених повністю електричних моделях марки Volkswagen. Технологічний пакет VEGA, представлений на заході Technology Day у китайському Хефеї, поєднує китайську платформу China Main Platform, електронну архітектуру CEA, програмне забезпечення та системи допомоги водієві.

China Main Platform призначена для електромобілів і плагін-гібридів A-сегмента. Volkswagen заявляє про запас ходу понад 600 км за циклом CLTC та енергоспоживання близько 11 кВт·год на 100 км у найефективнішій версії.

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Європейські моделі та партнерство з Xpeng

За даними видання, у Європі китайське програмне забезпечення потенційно може охопити приблизно три чверті лінійки наступного покоління Volkswagen, Skoda та Cupra. Остаточного рішення щодо цього плану в концерні ще не ухвалили.

CEA створювали у партнерстві з китайським виробником електромобілів Xpeng. Volkswagen стверджує, що ця архітектура скорочує кількість електронних блоків керування приблизно на 30% порівняно зі старішими системами, що має зменшити складність і витрати на розробку автомобілів.

До 2027 року Volkswagen має намір поширити цю архітектуру в Китаї також на плагін-гібридні автомобілі та моделі з двигунами внутрішнього згоряння. Компанія також орієнтується на автоматизоване водіння четвертого рівня до 2029 року, використовуючи третє покоління CEA та власний чип керування C7H.

Водночас, за інформацією Manager Magazin, можливе ширше використання китайського програмного забезпечення для Volkswagen, Skoda і Cupra може звузити роль американського партнера Rivian у технологічних планах групи. Volkswagen інвестував у співпрацю з Rivian 5,8 млрд доларів.

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