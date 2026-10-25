Volkswagen планує збудувати завод Audi у Джорджії за $4,2 млрд — The Japan Times

За даними The Japan Times, Volkswagen планує збудувати в Мейконі, штат Джорджія, новий завод Audi. Президент США Дональд Трамп під час передвиборчого мітингу в Перрі заявив, що вартість проєкту становитиме $4,2 млрд, а підприємство зможе випускати до 200 тисяч автомобілів на рік.

Трамп назвав цей проєкт найбільшою інвестицією в сучасній історії американського автопрому. Він також пов’язав рішення Volkswagen зі своєю тарифною політикою, заявивши, що без тарифів компанія не прийшла б до США.

Виробництво позашляховиків

Генеральний директор Audi Гернот Дьолльнер, який виступив разом із Трампом, сказав, що компанія планує виробляти в Мейконі свої найбільші та преміальні позашляховики. За його словами, це довгострокова інвестиція, що відображає віру Audi в американський ринок.

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Раніше Bloomberg повідомляв, що на новому підприємстві Volkswagen може виробляти моделі Audi Q7, Q8 та Q9. За словами американського посадовця, обізнаного з переговорами, будівництво нового заводу має розпочатися найближчим часом.

Розширення Scout Motors

Volkswagen також планує розширити завод Scout Motors, який будується в Блайтвуді, штат Південна Кароліна. Це має додати 25 тисяч автомобілів річної виробничої потужності для моделі, яку ще не визначили.

Оголошення прозвучало напередодні проміжних виборів у США. Трамп вдруге за два тижні відвідав Джорджію, де республіканці намагаються здобути місце в Сенаті, яке нині займає демократ Джон Оссофф.

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