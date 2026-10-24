Volkswagen продає в Китаї лише 267 ID Unyx 08 на місяць — InsideEVs

Volkswagen продавав у Китаї в середньому близько 267 електрокросоверів ID. Unyx 08 на місяць від початку продажів у квітні до серпня, хоча внутрішня ціль компанії становила приблизно 3622 автомобілі щомісяця. Про це повідомляє InsideEVs з посиланням на Reuters і дані ThinkerCar.

Продажі нижчі за внутрішній план

ID. Unyx 08 став першою моделлю Volkswagen, створеною в межах співпраці з китайською компанією Xpeng у сфері платформ і програмного забезпечення. Електромобіль продається з квітня та виробляється на заводі Volkswagen в Аньхої. Компанія не прокоментувала Reuters дані про заплановані обсяги продажів.

Модель належить до сегмента середньорозмірних преміальних електричних кросоверів і має спільну технічну основу з Xpeng G9. Початкова ціна ID. Unyx 08 становила близько 35 тисяч доларів, а згодом Volkswagen знизив її приблизно до 28,5 тисячі доларів. Автовиробник також працює над розширенням мережі спеціалізованих дилерських центрів ID. Unyx.

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Конкуренція на китайському ринку

InsideEVs зазначає, що Xiaomi YU7 і Zeekr 7X, з якими конкурує ID. Unyx 08, дещо дешевші та доступніші для покупців завдяки ширшій дилерській присутності. Серед переваг конкурентів Reuters називає сенсорні системи й інтеграцію автомобілів Xiaomi з електронними пристроями бренду, а також високу швидкість заряджання постійним струмом у Zeekr 7X.

Volkswagen планує продовжити співпрацю з Xpeng. Наступна модель на цій основі — седан ID. Unyx 09 — має внутрішній план продажів на рівні 4900 автомобілів на місяць. Компанія також розглядає можливість продажу моделей ID. Unyx, створених спільно з Xpeng, за межами Китаю.

Продажі Volkswagen Group у Китаї знизилися з рекордних 4,2 млн автомобілів у 2019 році до 2,69 млн торік. Водночас співпраця з китайськими виробниками не завжди має слабкі результати: електрокросовер Toyota bZ3X, створений із використанням компонентів і програмного забезпечення GAC, у квітні продався в Китаї тиражем 10 тисяч одиниць.

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