Volkswagen відкликає майже 73 тисячі електромобілів через дефект батарей — Electrek

Volkswagen відкликає 72 668 електромобілів у різних країнах через дефект елементів батарей. До усунення несправності компанія тимчасово обмежуватиме максимальний рівень заряджання таких автомобілів до 80%, повідомляє Electrek.

Які моделі потрапили під відкликання

За даними Федерального автомобільного відомства Німеччини KBA, три відкличні кампанії охоплюють 72 668 електромобілів у світі, зокрема 9 881 автомобіль у Німеччині. Йдеться про окремі партії Volkswagen ID. Buzz, ID.3, ID.4 та ID.7, випущені у 2022–2025 роках, а також Cupra Born 2022–2024 років виробництва.

Раніше Volkswagen подав до Національного управління безпеки дорожнього руху США відкличну кампанію щодо 22 524 електричних кросоверів ID.4. Американська кампанія має номер 26V630, а внутрішній номер відкликання Volkswagen — 93EX.

Причина та тимчасове обмеження

Внутрішнє розслідування Volkswagen встановило, що частина батарейних елементів, виготовлених у цей період, не відповідає специфікаціям. Компанія пов'язує проблему з дефектом постачальника.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Volkswagen заявив, що за певних профілів заряджання та рівня заряду понад 80% може виникнути теплове поширення, здатне спричинити пожежу батареї. Якщо це технічно можливо, система автомобіля тимчасово встановлюватиме ліміт заряджання на рівні 80%.

У США власникам автомобілів, яких стосується кампанія, Volkswagen надіслав електронні листи про дистанційне застосування обмеження. Якщо вони не відмовляться від цього до 21 жовтня, компанія планує застосувати налаштування дистанційно; воно має відобразитися у мобільному застосунку приблизно 27 жовтня 2026 року. Деякі власники вже отримали це оновлення.

Компанія також планує надіслати листи з повідомленням про ризики 27 листопада 2026 року. Після розроблення способу усунення дефекту Volkswagen додатково поінформує власників автомобілів.

Читай нас у