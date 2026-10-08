Volkswagen відкликає у США 22 524 електромобілі ID.4 через ризик займання — Electrek

Volkswagen у США відкликає 22 524 електричні позашляховики ID.4 2023–2026 модельних років через можливий ризик займання тягової батареї. До появи способу усунення проблеми компанія рекомендує власникам не заряджати автомобілі більш ніж до 80% ємності акумулятора.

Ризик під час заряджання

Як повідомляє Electrek, Volkswagen поінформував Національне управління безпеки дорожнього руху США 6 жовтня про намір провести відкличну кампанію. У компанії зазначили, що першопричину проблеми ще не встановили.

За даними Volkswagen, заряджання високовольтної батареї понад 80% у деяких автомобілях із відкличної партії може спричинити термічне поширення в акумуляторі, тобто пожежу всередині батареї. Кампанію оголосили після чергового польового дослідження в межах перевірки автомобілів, які не входили до попередніх відкличних кампаній щодо батарей.

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Рішення ще розробляють

Комітет Volkswagen Group із безпеки продукції попросив постачальника батарейних елементів SK Battery America надати додаткові роз'яснення щодо виробництва та можливої дати, після якої проблему було усунуто. У США Volkswagen отримав 22 звернення в період від 18 січня 2024 року до 7 серпня 2026 року.

Компанія продовжує працювати над рішенням. Листи з повідомленням про ризики Volkswagen планує розіслати власникам 27 листопада 2026 року, а після появи способу ремонту надішле додаткові повідомлення. Номер відкличної кампанії Volkswagen — 93EX, номер кампанії NHTSA — 26V630.

Раніше цього року Volkswagen уже відкликав майже 100 тисяч електромобілів у світі через потенційні проблеми з батареями, зокрема близько 44 тисяч ID.4 у США.

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