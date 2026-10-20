Volkswagen відкрив у Німеччині замовлення на ID Cross від €27 995 — Electrek

Volkswagen відкрив у Німеччині замовлення на початкову версію електричного кросовера ID. Cross Trend. Її ціна стартує від 27 995 євро з урахуванням ПДВ. Як повідомляє Electrek, модель отримала батарею ємністю 37 кВт·год та електродвигун потужністю 85 кВт, або 114 к. с.

Запас ходу та заряджання

За циклом WLTP базовий ID. Cross може проїхати на одному заряді до 324 км. Акумулятор підтримує швидке заряджання постійним струмом потужністю до 90 кВт: поповнення заряду з 10% до 80% має тривати приблизно 23 хвилини.

Раніше Volkswagen також відкрив замовлення на модифікацію з батареєю на 52 кВт·год. Її заявлений запас ходу за WLTP становить до 427 км. Такий акумулятор заряджається з 10% до 80% приблизно за 24 хвилини за потужності до 105 кВт.

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Версії та оснащення

ID. Cross побудований на платформі MEB+, яку також використовує ID. Polo. Базовий Trend пропонується зі 114-сильним мотором і LFP-батареєю на 37 кВт·год. Версії Life та Style стандартно мають електромотор потужністю 99 кВт, або 132 к. с., із такою самою батареєю, а за доплату доступні з 155-кіловатним двигуном потужністю 207 к. с. та NMC-акумулятором на 52 кВт·год.

Електрокросовер завдовжки 4161 мм має цифрову панель приладів Digital Cockpit Pro з діагоналлю 10,25 дюйма та центральний екран мультимедійної системи на 12,9 дюйма. Також передбачено режим Retro Display, стилізований під панель приладів першого покоління Volkswagen Golf.

За стартовою ціною ID. Cross розміщується в лінійці Volkswagen між бензиновими T-Cross, який у Німеччині коштує від 25 280 євро, та Tiguan із ціною від 39 385 євро.

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