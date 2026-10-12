Volkswagen зібрав майже 150 тисяч замовлень на доступні електрокари — Electrek

Volkswagen повідомив про майже 150 тисяч замовлень на автомобілі своєї нової Electric Urban Car Family після старту серійного виробництва у червні. До лінійки входять Volkswagen ID. Polo та ID. Cross, Cupra Raval і Skoda Epiq, побудовані на спільній платформі. Про це повідомляє Electrek.

Зростання попиту в Європі

Керівник зі збуту Volkswagen Group Мартін Сандер заявив, що на європейському ринку прискорюється перехід покупців до повністю електричних авто. За його словами, на попит вплинули високі ціни на пальне та поява нових доступніших моделей.

У третьому кварталі кожен п’ятий автомобіль, поставлений групою в Європі, був повністю електричним. Частка електромобілів у портфелі замовлень становила близько 40%. За квартал Volkswagen Group поставила в Європі 209 100 електрокарів, що на 20% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, а замовлення зросли на 60% у річному вимірі.

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У січні—вересні група доставила європейським клієнтам 586 100 повністю електричних автомобілів — на 12% більше, ніж за той самий період 2025 року. У Німеччині замовлення на електрокари, за даними компанії, вже перевищують замовлення на моделі з двигунами внутрішнього згоряння.

Ціни нових моделей і спад на інших ринках

Базова версія Volkswagen ID. Polo Trend з батареєю ємністю 37 кВт·год у Німеччині коштує від 24 995 євро та має запас ходу до 334 км за циклом WLTP. Електричний кросовер ID. Cross, аналог Volkswagen T-Cross, стартує від 27 995 євро.

Водночас сукупні поставки електромобілів Volkswagen Group за дев’ять місяців 2026 року знизилися на 5,4% — до 678 700 машин. У США поставки повністю електричних моделей скоротилися на 78,4%, до 14 900 одиниць, а в Китаї — на 42,5%, до 48 900. Загалом група поставила 6,01 млн автомобілів усіх типів за перші дев’ять місяців року, що на 9% менше у річному вимірі.

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