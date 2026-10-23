Volvo Cars планує скоротити 2500 робочих місць — CNBC

Шведський автовиробник Volvo Cars у п’ятницю повідомив про намір скоротити 2 500 робочих місць. Як повідомляє CNBC, оголошення прозвучало на тлі результатів за третій квартал, на які вплинув істотний спад на китайському ринку.

Тиск на квартальні результати

Компанія пов’язала заплановане скорочення зі складнішими ринковими умовами та тиском на прибутки у третьому кварталі. CNBC характеризує спад на китайському ринку як різкий.

За даними видання, ситуація в Китаї стала одним із чинників, що позначилися на квартальних фінансових результатах Volvo Cars. Компанія також окремо згадала складніші умови на ринку США.

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Реакція ринку

На тлі повідомлення про скорочення та квартальні результати акції Volvo Cars впали на 25%. У Volvo Cars заявили про погіршення ринкового середовища в Китаї та США.

Виробник зазначив, що складніші умови на цих ринках негативно вплинули на його вільний грошовий потік. Деталей щодо строків запланованих скорочень у доступному повідомленні не наведено.

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