Volvo планує локалізувати виробництво у США через мита — InsideEVs

Volvo стикається з труднощами у досягненні прибутковості на американському ринку та планує посилити локалізацію виробництва у США. Про це під час звіту компанії за третій квартал заявило керівництво автовиробника, повідомляє InsideEVs.

Мита та споживчі настрої

Комерційний директор Volvo Ерік Северінсон назвав американський ринок складним для отримання прибутку. За його словами, споживчі настрої у США перебувають на найнижчому рівні за 50 років.

Генеральний директор Volvo Гокан Самуельссон визнав, що компанія мала раніше врахувати ймовірність запровадження мит та потребу в більшій локалізації у США. Він зазначив, що Volvo працює над усуненням пов’язаних із митами проблем, аби зміцнити свої позиції на цьому ринку.

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Різні типи силових установок

Volvo розраховувала підтримати продажі електричним кросовером EX60, який має конкурувати з BMW iX3 та Mercedes-Benz GLC Electric. Однак модель зіткнулася з виробничими труднощами. Компанія надаватиме пріоритет постачанню EX60 до Європи та інших ринків, де продажі електромобілів зростають швидше, тому американським покупцям доведеться чекати на модель довше.

Самуельссон також заявив, що електрифікація у США відбувається повільніше, ніж в інших частинах світу. Завод Volvo у Південній Кароліні, який нині завантажений приблизно на 20% і виробляє EX90, а незабаром також XC60, має отримати до початку наступного десятиліття ще одну модель із кількома варіантами силових установок. За словами керівника, автомобіль має бути гнучким щодо вибору електричної, плагін-гібридної або гібридної силової установки.

За даними видання, Volvo також вивела з американського ринку електромобілі EX30 та EX40, які могли забезпечити бренду значні обсяги продажів.

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