Volvo планує запустити доступніший електромобіль у 2027 році — Electrek

Volvo планує у 2027 році запустити доступніший електромобіль на платформі SPA3. Нова модель стане другою машиною шведського автовиробника на цій архітектурі після EX60 та буде орієнтована на великий сегмент електрокарів нижчого цінового діапазону в Європі, повідомляє Electrek.

Друга модель на платформі SPA3

Про плани компанія заявила під час презентації фінансових результатів за третій квартал 2026 року. Volvo має намір представити три нові автомобілі у 2027 році: один призначатиметься для Європи, ще два — для Китаю. Водночас новий електромобіль на SPA3 у компанії назвали глобальною BEV-моделлю.

Перші поставки автомобіля клієнтам заплановані після літа 2027 року. У Volvo не розкрили технічних характеристик або назви моделі. Electrek припускає, що новий автомобіль може стати наступником нинішнього EX40. Платформа SPA3 розрахована на автомобілі різних класів — від седанів і компактних SUV до трирядного EX90.

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Можлива модель EX50

За даними видання, новий електрокросовер може надійти у продаж під назвою EX50. У липні Volvo подала до Відомства інтелектуальної власності Європейського Союзу заявку на торговельну марку EX50, яка підтверджує електричний характер моделі. Очікується, що цей автомобіль буде вищим і довшим за EX40.

Президент Volvo Cars America Луїс Резенде раніше повідомляв журналістам, що компанія готує до запуску у США новий початковий електромобіль у 2027 році, який має замінити EX30 у цій ролі. За інформацією Automotive News, стартова ціна нового електричного кросовера може бути нижчою за 50 тисяч доларів. Volvo раніше планувала продавати у США одномоторний EX30 від 34 950 доларів, однак згодом відмовилася від цієї моделі на американському ринку.

До кінця 2030 року Volvo планує випустити 13 нових автомобілів для ринків США, Європи та Китаю. Також у першому кварталі 2027 року компанія має розпочати виробництво XC60 у Чарлстоні, США.

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