Volvo відклала поставки EX60 у США, доступність буде обмеженою — Electrek

Volvo відтермінувала клієнтські поставки нового електричного кросовера EX60 у США. Доступність моделі на американському ринку найближчим часом залишатиметься обмеженою, повідомляє Electrek.

Наприкінці вересня компанія надіслала дилерам меморандум про затримку поставок, який переглянуло Automotive News. У Volvo пояснили, що запуск нової платформи та нового продукту на підприємстві, яке вже працює, є складним процесом. Автовиробник також наголосив, що затримки не пов'язані з якістю, безпекою або характеристиками автомобіля.

Обмежена доступність

Речниця Volvo Жаклін Джонсон підтвердила, що EX60 буде доступним в обмеженій кількості найближчим часом. Водночас, за її словами, на початку 2027 року компанія очікує розподілити між дилерами значну кількість автомобілів.

За даними джерела, обізнаного із ситуацією, обмежені запаси EX60 у США можуть зберігатися до початку 2027 року. Це ж джерело стверджує, що Volvo зосередиться на поставках до Європи, де продажі електромобілів вищі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Нарощування виробництва

EX60 став першою моделлю Volvo на платформі SPA3. Компанія використовує нові виробничі методи, зокрема мегавиливання та інтеграцію батареї в конструкцію кузова. За словами Джонсон, через це етап нарощування випуску триває довше, ніж планували спочатку.

Виробництво EX60 розпочали у квітні на модернізованому заводі Torslanda у шведському Гетеборзі. Початкові плани передбачали випуск близько 2 тис. автомобілів щотижня, однак, за інформацією джерела, фактичний обсяг може становити приблизно 10% від цього показника.

У США EX60 2027 модельного року коштуватиме від 58 400 доларів. Версія P6 Plus має заявлений EPA запас ходу до 307 миль і підтримує заряджання потужністю до 320 кВт. P10 AWD Plus вартістю від 60 750 доларів пропонує запас ходу до 330 миль та заряджання потужністю до 370 кВт.

Читай нас у