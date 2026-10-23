Volvo випустила 5 тисяч EX60 за понад 50 тисяч замовлень — Autocar

Шведська Volvo повільніше, ніж планувала, нарощує виробництво електричного кросовера EX60 на заводі в Торсланді поблизу Гетеборга. Від старту виробництва у квітні компанія зібрала лише 5 тисяч автомобілів, водночас кількість замовлень на електричний аналог XC60 перевищила 50 тисяч.

Як повідомляє Autocar, генеральний директор Volvo Гокан Самуельссон заявив, що фінансовий внесок моделі буде відкладено, оскільки компанія не виходить на заплановані темпи виробництва. За його словами, EX60 має стати однією з моделей, що приноситимуть Volvo найбільший прибуток, але повний ефект буде можливий лише після досягнення потужності заводу.

Складне складання батареї

Комерційний директор Volvo Ерік Северінсон пояснив затримку потребою адаптувати виробництво до нової платформи SPA3. Компанія інвестувала в завод у Торсланді близько 750 млн фунтів стерлінгів для випуску електромобілів на цій архітектурі.

Платформа передбачає застосування мегалиття, яке зменшує кількість окремих компонентів кузова, а також компонування батареї cell-to-body, за якого акумулятор інтегрують у конструкцію автомобіля. У Volvo зазначили, що саме встановлення батареї стало головною причиною повільного нарощування випуску, а не проблеми з програмним забезпеченням, які затримали запуск більшого EX90 у 2024 році.

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Самуельссон сказав, що мегалиття не створило труднощів. Натомість складним виявився високоавтоматизований процес встановлення батареї безпосередньо в нижню частину кузова. Близько 100 елементів акумулятора неможливо встановлювати вручну, тому для цього потрібна складна автоматизована складальна лінія.

Втрати та скорочення

Затримка відбувається на тлі збитків Volvo майже на 280 млн фунтів стерлінгів у третьому кварталі 2026 року. Компанія також оголосила про намір скоротити 2,5 тисячі працівників у межах плану відновлення прибутковості.

Самуельссон визнав, що компанія могла надто оптимістично оцінити темпи запуску EX60, але заявив про поступове прискорення виробництва. Восени наступного року до лінійки SPA3 має приєднатися доступніший електромобіль, який, за даними видання, може стати наступником кросовера EX40.

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