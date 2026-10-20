Waymo хоче довести парк роботаксі до 20 тисяч авто до кінця 2027 року — InsideEVs

У США компанія Waymo планує збільшити парк безпілотних автомобілів приблизно з 4 тисяч до 20 тисяч одиниць до кінця 2027 року. Про це повідомляє InsideEVs з посиланням на Semafor та людей, обізнаних із планами компанії.

Проміжна ціль на 2026 рік

За даними Semafor, до завершення 2026 року Waymo розраховує збільшити кількість автомобілів до 8 тисяч. Досягнення цілі у 20 тисяч машин означатиме зростання парку приблизно у п'ять разів за 14 місяців.

Минулого місяця компанія залучила 5 млрд доларів боргового фінансування. У Waymo заявляли, що кошти використають для прискорення подальшого розширення повністю автономного сервісу замовлення поїздок у США та за кордоном.

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Автомобілі та інфраструктура

Масштабування сервісу передбачає не лише закупівлю автомобілів і встановлення на них комп'ютерного обладнання та датчиків. Компанії також потрібні оператори для дистанційного керування машинами у разі проблемних ситуацій, а також персонал депо для заряджання й обслуговування транспортних засобів.

Waymo співпрацює, зокрема, з Hyundai та Geely. Hyundai раніше заявляла про намір випустити для Waymo десятки тисяч роботаксі на базі Ioniq 5, тоді як автомобілі Zeekr Ojai, вироблені компанією Zeekr, уже почали з'являтися у трьох містах. Станом на вересень Waymo працювала у 15 великих містах восьми штатів і виконувала понад пів мільйона платних поїздок щотижня.

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