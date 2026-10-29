Wellhouse Leisure представила електричний кемпер Kia PV5 i-Camper — Electrek

У Великій Британії виробник кемперів Wellhouse Leisure представив повністю електричний Kia PV5 i-Camper, створений на базі фургона PV5 Cargo Plus. Автомобіль уже збудований і доступний для огляду, повідомляє Electrek.

Довжина кемпера становить 4,69 м, ширина — 1,89 м, висота — 1,99 м. За габаритами він приблизно відповідає Ford Custom. Усередині передбачені два двоспальні ліжка, повністю обладнана кухня та сонячна панель потужністю 200 Вт.

Спальні місця та кухня

Система рухомих сидінь дає змогу скласти два задні сидіння в рівну поверхню, утворивши нижнє ліжко, або повністю їх демонтувати. Верхнє двоспальне ліжко розміщене під підйомним дахом і оснащене пружинами Froli Springs.

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Кухонний блок включає мийку з краном та електричним насосом для води, дві індукційні конфорки, холодильник об’ємом 42 літри, шафи й відсіки для зберігання речей. Мікрохвильова піч доступна як опція.

Живлення та запас ходу

Кемпер обладнано окремою літієвою батареєю для побутових потреб і 12-вольтовою системою живлення, що дозволяє не використовувати основну батарею автомобіля під час кемпінгу. Також він підтримує функцію vehicle-to-load для живлення зовнішніх електроприладів, електровелосипеда або обладнання кемпінгу.

Версія PV5 Plus Long Range має батарею ємністю 71,2 кВт·год і заявлений запас ходу до 247 миль за циклом WLTP. Водночас додаткове обладнання кемпера впливатиме на цей показник. Заряджання батареї з 10% до 80% на швидкісній станції постійного струму займає приблизно 30 хвилин. У Wellhouse Leisure вказали стартову ціну Kia PV5 i-Camper у Великій Британії — 63 тис. фунтів стерлінгів.

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