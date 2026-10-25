XCMG представила електричний тягач без кабіни з автономністю L4 — Electrek

Китайська компанія XCMG представила концептуальний електричний термінальний тягач SDA411 без кабіни, оснащений системою автономного водіння рівня L4. Платформу розробили для безпілотних логістичних операцій.

Автономна система

Як повідомляє Electrek, у XCMG заявили, що SDA411 обладнали системою 360-градусного сприйняття довкілля. Вона має забезпечувати автономну навігацію, уникнення перешкод, виконання завдань і паркування.

За заявою компанії, система також розрахована на безперервну роботу в змішаному транспортному потоці та складних умовах. Тягач не має кабіни, а його електрична платформа призначена для роботи на терміналах.

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У відео, оприлюдненому XCMG, SDA411 рухається територією кампусу компанії, виконує екстрені зупинки та під'їжджає до зарядної станції. У ролику зарядний роз'єм до машини підключає людина.

Застосування на терміналах

Термінальні тягачі зазвичай працюють на невеликих швидкостях, долають короткі відстані та потребують високого крутного моменту й точного маневрування. Electrek зазначає, що такі умови роблять важку техніку цього типу придатною для електрифікації.

Видання також пише, що автономне обладнання потенційно може допомогти галузям, які відчувають нестачу операторів. Зокрема, досвідчені працівники могли б контролювати кілька машин або виконувати наглядові функції.

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