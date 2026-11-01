Xiaomi поставила понад 50 тисяч електромобілів у жовтні — The Express Tribune

У Китаї компанія Xiaomi у жовтні поставила понад 50 тисяч електромобілів. Це її найвищий місячний результат від початку 2026 року. Виробник смартфонів нарощує випуск автомобілів, щоб досягти річної цілі постачань.

Постачання за десять місяців

За січень—жовтень Xiaomi поставила приблизно 336 тисяч електромобілів. Місячні поставки компанії перевищили 30 тисяч автомобілів у серпні та 40 тисяч у вересні, повідомляє The Express Tribune.

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Xiaomi планує поставити 550 тисяч автомобілів упродовж 2026 року. Результат за перші десять місяців становить близько 61% від цієї цілі.

Показники інших виробників

Leapmotor у жовтні поставила понад 100 тисяч автомобілів четвертий місяць поспіль і встановила новий рекорд. BYD реалізувала 490 168 автомобілів на нових джерелах енергії. Це на 10,97% більше, ніж за аналогічний період торік, і на 5,74% більше, ніж у вересні.

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