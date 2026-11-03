Yamaha представила електроскутер NMAX E із запасом ходу до 104 км — Electrek

Yamaha представила електричний спортивний скутер NMAX E, який компанія позиціонує як еквівалент моделі з двигуном об’ємом 125 куб. см. Виробник розглядає новинку як модель 2027 року для європейського ринку, повідомляє Electrek.

Двигун і запас ходу

NMAX E отримав компактний силовий агрегат eAxle, що передає потужність на заднє колесо через ремінну передачу. Номінальна потужність електромотора становить 6,7 кВт, пікова — 7,5 кВт, а крутний момент — 33,3 Нм.

Скутер оснащений літій-іонною батареєю ємністю 3,5 кВт·год, установленою низько в центральній частині шасі. За даними Yamaha, запас ходу сягає 104 км за циклом WMTC Class 1. Акумулятор є стаціонарним, а не знімним.

Для заряджання передбачено вбудований зарядний пристрій потужністю 800 Вт. Його можна підключати до побутової розетки або громадської зарядної станції змінного струму Type 2. Повне заряджання від 0 до 100% триває близько 5,5 години.

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Режими руху та оснащення

Модель має три режими їзди: Sport для швидшого прискорення, Touring для щоденного пересування та поїздок із пасажиром, а також Eco для зменшення прискорення і максимальної дальності ходу. Також передбачено рекуперативне гальмування.

До оснащення NMAX E увійшли антиблокувальна система гальм, трекшн-контроль, дискові гальма діаметром 245 мм спереду й ззаду, 13-дюймові колеса, 33-міліметрова передня вилка та два задні амортизатори. Для маневрування на малій швидкості скутер має режим заднього ходу.

П’ятидюймовий TFT-дисплей підтримує підключення смартфона через застосунок Yamaha Motor On, зокрема для навігації, відображення заряду батареї, даних про поїздку та нагадувань про технічне обслуговування. Також заявлено безключовий запуск, USB-C-порт, світлодіодне освітлення та підсвічування багажного відсіку під сидінням. Ціну й точні терміни появи моделі на окремих ринках Yamaha поки не оголосила.

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