Yangwang проведе глобальний запуск флагманського електроседана в ОАЕ — Electrek

Преміальний суббренд BYD Yangwang проведе глобальний запуск нового флагманського електричного седана в Об’єднаних Арабських Еміратах, а не на китайському ринку. Про це повідомляє Electrek з посиланням на генерального менеджера Yangwang Ху Сяоцзіна. Конкретної дати запуску компанія поки не назвала.

Седан у сегменті ультралюксу

Модель має стати найбільшим і найрозкішнішим електричним седаном BYD. За даними місцевих медіа, її довжина становитиме близько 5 500 мм. На оприлюднених фотографіях прототип був замаскований, однак його габарити та силует порівнюють із Mercedes-Benz Maybach S-Class і Rolls-Royce Phantom.

Седан матиме двері із задніми петлями, що відчиняються проти руху; для BYD це буде перше таке рішення. Виконавчий генеральний менеджер Yangwang Чжен Юй заявив, що новинка отримає безпрецедентні проривні технології, але подробиць не навів.

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Заряджання та батареї

Автомобіль також показали біля станції BYD Flash Charging, що може вказувати на підтримку мегаватного заряджання. За повідомленнями, флагманський седан може стати першою моделлю BYD із твердотільними батареями. Віцепрезидентка BYD Стелла Лі раніше заявляла, що перший автомобіль компанії з такими батареями дебютує у 2027 році.

Офіційну прем’єру седана очікують цього місяця. За чутками, стартова ціна моделі становитиме близько 2 млн юанів, або приблизно 300 тис. доларів. Для порівняння, електричний седан Yangwang U7 у Китаї коштує від 658 тис. юанів, а подовжений гібридний позашляховик U8L — від 1,45 млн юанів.

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