ZF Lifetec розпочне серійне виробництво інфрачервоних ременів — Autocar

Постачальник автомобільних компонентів ZF Lifetec планує розпочати серійне виробництво ременів безпеки з інфрачервоними властивостями цього місяця. Технологія має допомагати салонним камерам визначати не лише факт пристібання, а й те, чи правильно ремінь розташований на тілі людини, повідомляє Autocar.

Як працює інфрачервоний ремінь

Звичайний замок ременя визначає, чи вставлено язичок у пряжку, і попереджає водія, якщо цього не сталося. Однак це не гарантує безпечного використання ременя: його можуть провести під рукою або за спиною.

У компанії зазначають, що стандартним RGB-камерам складно надійно відстежувати ремінь через оптичні відблиски або подібні кольори одягу, сидіння та інших поверхонь салону. Інфрачервоний ремінь ZF Lifetec поєднує нитки зі спеціальними спектральними властивостями, які створюють виразний оптичний сигнал для інфрачервоних камер.

Такі камери можуть розрізняти відбиття й поглинання світла різними матеріалами. За твердженням компанії, ремінь має залишатися помітним на тлі одягу, шкіри та поверхонь сидіння за різних умов освітлення в салоні.

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Контроль положення ременя

Інфрачервоні камери здатні відстежувати шлях ременя вздовж тіла. На основі цих даних автовиробники можуть застосовувати алгоритми для визначення, чи правильно ремінь проходить через плече, чи його розміщено небезпечно — наприклад, під рукою або за спиною.

ZF Lifetec заявляє, що поєднання спеціального матеріалу ременя та інфрачервоного розпізнавання дає змогу точніше перевіряти його використання в реальних умовах. За оцінкою компанії, система також відповідає вимозі Euro NCAP повідомляти водія про неправильне користування ременем звуковими та візуальними попередженнями.

Технологію розробили для всіх посадкових місць автомобіля. Її представили на тлі посилення вимог ЄС: з 7 липня всі нові автомобілі мають бути оснащені камерними системами моніторингу втоми та відволікання водія.

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