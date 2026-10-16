16 жовтня у Києві стартував опалювальний сезон, але є нюанс

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У четвер, 16 жовтня, у Києві розпочався опалювальний сезон. Водночас тепло поки що надійде не до всіх осель столиці, тож частина мешканців залишатиметься без опалення.

"Від сьогодні, 16 жовтня, в екстремальних умовах через постійні обстріли, але розпочинаємо опалювальний сезон. Спочатку, як зазвичай, — для закладів соціальної сфери (зокрема, в лікарнях, школах, садочках)", - повідомив Кличко.

За його словами, опалення вмикатимуть по всьому Києву, окрім частини Дніпровського та Дарницького районів, де значних пошкоджень нещодавно зазнав енергообʼєкт.

Наразі там тривають роботи з відновлення.

Підключення до тепла закладів соціальної сфери відбуватиметься за індивідуальними заявками їх керівників.

Про це повідомляється з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

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