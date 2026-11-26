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У п’ятницю, 27 листопада 2026 року, в Києві очікується суха, хмарна та морозна погода протягом усієї доби з температурою повітря -3°...-1°, за даними синоптичного прогнозу. Опадів не передбачається, вітер дутиме з північного сходу зі швидкістю 5–10 м/с.

Атмосферний тиск у столиці поступово підвищуватиметься та наблизиться до норми, склавши 753–756 мм ртутного стовпа.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

У п’ятницю, 27 листопада, у чотирьох західних областях України прогнозують значний сніг. Приріст снігового покриву може становити від 8 до 20 сантиметрів.

Упродовж тижня, з 23 до 29 листопада 2026 року, в Україні відбувається відчутний перехід до зимового характеру погоди. Нестійка погода з мокрим снігом, рвучким вітром та ожеледицею у перші дні тижня ближче до вихідних зміниться на суху й морозну під впливом Скандинавського антициклону.

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