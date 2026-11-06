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6 листопада Київський метрополітен відзначає 66 років від дня відкриття. Однак останні роки історія столичної підземки дедалі частіше пов'язана не з новими станціями, а з аваріями, підтопленнями, пошкодженнями конструкцій та багаторічними будівництвами. Востаннє метро в Києві розширювали у 2013 році. Відтоді жодної нової станції так і не відкрили.

Найбільш показовими стали аварія між «Деміївською» та «Либідською», через яку майже дев'ять місяців не працювало наскрізне сполучення синьою лінією, та нескінченне будівництво метро на Виноградар. Водночас на інших станціях фіксують протікання, пошкодження стель і проблеми з облицюванням.

UA.News розбирається, чому київське метро не розширюється вже тринадцять років, що відбувається з його тунелями та станціями і коли столиця може отримати нові транспортні маршрути.

Тринадцять років без нових станцій: чому київське метро перестало розвиватися

Останньою новою станцією Київського метрополітену стали «Теремки», відкриті 6 листопада 2013 року. Відтоді мережа підземки залишається незмінною — 52 станції на трьох лініях.

За цей час столиця продовжувала забудовуватися, з'являлися нові житлові комплекси, а транспортне навантаження на окремі райони збільшувалося. Проте схема метро практично не змінювалася.

Найбільше відсутність нових станцій відчувають жителі Виноградаря та Троєщини, які переважно залежать від наземного транспорту. У години пік дорога до найближчих станцій метро може перетворюватися на тривалу поїздку із заторами та пересадками.

Плани розширення підземки існували задовго до повномасштабного вторгнення. Міська влада неодноразово обіцяла метро на Виноградар, нову лінію на Троєщину та завершення станцій, які почали будувати ще у 1990-х роках.

Однак проєкти постійно відкладали через нестачу коштів, зміну підрядників, складність робіт і необхідність переглядати проєктну документацію. Після 2022 року додалися наслідки російської агресії, подорожчання матеріалів, кадрові проблеми та нові бюджетні пріоритети.

Втім, багаторічна пауза в розвитку метрополітену розпочалася значно раніше за повномасштабну війну.

Метро на Виноградар: як багатомільярдний проєкт став довгобудом

Продовження Сирецько-Печерської лінії від станції «Сирець» до Виноградаря стало одним із найвідоміших транспортних довгобудів Києва. Наприкінці 2018 року «Київський метрополітен» уклав договір із компанією «Київметробуд» на спорудження першої черги. Проєкт передбачав дві станції — «Мостицька» та «Проспект Правди», яку також називають «Варшавською».

Спочатку завершити роботи планували у 2021 році. Однак будівництво зіткнулося із затримками, а обіцяні строки неодноразово переносилися. Наприкінці 2023 року метрополітен відмовився від договору з «Київметробудом» через надто повільне виконання робіт. Згодом розпочалися судові процеси.

У повідомленні від 6 січня 2026 року КМДА заявила, що місто вимагає від колишнього підрядника відшкодування понад 2,3 млрд гривень збитків. Крім цього, підприємство претендує на приблизно 1,37 млрд гривень штрафних санкцій.

За твердженням метрополітену, експертиза встановила порушення строків будівництва, а також проблеми з оформленням документації щодо виконаних робіт. Таким чином, замість відкриття станцій столиця отримала незавершені тунелі, будівельні майданчики та судові суперечки на мільярди гривень.

Новий підрядник, нові мільярди: що відбувається з метро на Виноградар у 2026 році

У серпні 2024 року «Київський метрополітен» уклав новий контракт із групою компаній «Автострада». Його вартість становила приблизно 13,8 млрд гривень. Проте зміна підрядника не вирішила проблему строків будівництва.

У серпні 2026 року метрополітен оголосив тендер на коригування проєктної документації першої черги. Необхідність змін пояснювали складними гідрогеологічними умовами, щільною забудовою, уточненням розташування інженерних мереж та зміною технологій будівництва.

Водночас на об'єкті вже виконали частину робіт. Зокрема, побудували правий перегінний тунель між «Мостицькою» та «Сирцем» завдовжки майже 1,25 км, а також близько 1,6 км монолітних тунелів між майбутніми станціями «Мостицька» та «Варшавська».

У жовтні 2026 року було укладено договір на чергове коригування проєкту вартістю 80,7 млн гривень. Орієнтовну вартість першої черги в завданні на проєктування визначили на рівні 23,34 млрд гривень, хоча остаточний оновлений кошторис ще має бути підготовлений.

За оцінкою підрядника, у 2026 році для необхідного темпу будівництва було потрібно приблизно 10 млрд гривень, тоді як передбачене фінансування становило лише 1,6 млрд. Компанія також оцінювала можливу готовність першої черги на кінець року на рівні до 20%.

Контрактний строк завершення робіт переносили до 30 квітня 2027 року. Однак за таких обсягів фінансування фактична дата відкриття станцій залишається невизначеною.

Тим часом будівництво створює додаткові незручності для мешканців району. У квітні 2026 року КМДА продовжила перекриття частини проспекту Європейського Союзу до 1 грудня через будівельні роботи.

Фактично жителі Виноградаря роками живуть поруч із будівництвом, але досі не знають, коли зможуть скористатися новими станціями.

Затоплений тунель між «Деміївською» та «Либідською»: найбільша аварія останніх років

8 грудня 2023 року Київ зіткнувся з однією з найсерйозніших аварій в історії столичного метрополітену. Через розгерметизацію тунелю між «Деміївською» та «Либідською», появу тріщин і проникнення ґрунтових вод довелося терміново обмежити рух поїздів синьою лінією.

Шість станцій від «Деміївської» до «Теремків» втратили пряме сполучення з центральною частиною підземки. Згодом на ізольованій ділянці організували човниковий рух, а на поверхні запустили додаткові автобусні й тролейбусні маршрути.

Проте наземний транспорт не зміг повноцінно замінити метро. Пасажири витрачали значно більше часу на дорогу, пересадки створювали додаткові незручності, а дороги отримали нове навантаження.

Проблема виявилася значно серйознішою за звичайне протікання. У тунелі виявили пошкодження конструкцій, які потребували масштабного відновлення. Будівельникам довелося розібрати аварійну ділянку й спорудити новий фрагмент тунелю.

Повноцінний рух синьою лінією відновили лише 12 вересня 2024 року. Таким чином, одна з головних транспортних артерій столиці майже дев'ять місяців працювала з істотними обмеженнями.

Руйнування тривало 14 років: що встановило слідство

Причини аварії стали предметом кримінального розслідування та суперечок між правоохоронцями й міською владою. У липні 2024 року Національна поліція повідомила про підозри посадовцям метрополітену у службовій недбалості.

За версією слідства, відповідальні працівники протягом кількох років знали про критичний стан тунелю, однак не забезпечили необхідного реагування. Правоохоронці заявляли, що корозія арматури та поступове руйнування окремих елементів конструкції призвели до утворення тріщин.

У серпні 2025 року поліція повідомила про нову підозру заступнику директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. За даними слідства, руйнування елементів тунелю тривало близько 14 років, а перше потрапляння води зафіксували ще у березні 2011 року.

При цьому аварійні роботи протягом 2011–2023 років, як стверджували правоохоронці, проводили без належного залучення спеціалізованих науково-дослідних установ. Через закриття станцій та організацію альтернативних перевезень бюджет столиці, за оцінками слідства, зазнав додаткових витрат і втрат на понад 164 млн гривень.

Водночас міська влада наполягала, що однією з головних причин аварії стали помилки, допущені ще під час первинного проєктування та будівництва тунелю.

Таким чином, правоохоронці та міська влада по-різному пояснювали відповідальність за руйнування. Проте сама аварія показала, що пошкодження критичної інфраструктури можуть накопичуватися роками, а їхні наслідки здатні порушити транспортне сполучення значної частини міста.

Стелі, які обвалюються, і станції, що протікають

Після аварії на «Деміївській» питання технічного стану інших станцій стало особливо гострим. Пасажири регулярно звертають увагу на мокрі стіни, пошкоджене облицювання, протікання та інші дефекти.

15 лютого 2026 року на одному з виходів станції «Теремки» обвалилися окремі елементи підвісної стелі. На щастя, ніхто не постраждав. У метрополітені пояснили, що конструкції були пошкоджені під час попередніх російських обстрілів. Частина дефектів, за твердженням підприємства, мала прихований характер і не була помітною під час звичайних оглядів.

Приблизно в цей період повідомлялося також про падіння штукатурки на станції «Чернігівська».

Ще одна проблема привернула увагу на станції «Іподром». У березні 2026 року пасажири та активісти звернули увагу на відсутні елементи підвісної стелі й сліди вологи.

У метрополітені пояснили, що окремі частини стелі тимчасово демонтують для провітрювання, обстежень та перевірки кріплень. Частину отворів згодом закривають, інші обладнують вентиляційними решітками.

Ситуація показова ще й тому, що «Іподром» належить до найновіших станцій Київського метрополітену.

Чому в київському метро постійно з'являється вода

Більшість станцій київської підземки працюють у складних гідрогеологічних умовах. Тунелі та підземні споруди постійно контактують із ґрунтами, вологість яких змінюється залежно від погодних умов.

У березні 2026 року «Київський метрополітен» опублікував окреме роз'яснення щодо протікань та мокрих плям на станціях. У підприємстві зазначили, що причинами можуть бути танення снігу, сильні опади, температурні коливання, конденсат і поступове зношування гідроізоляційних матеріалів.

Метрополітен наголошує, що всі станції перебувають у належному технічному стані, а локальні протікання не означають автоматичної загрози безпеці. Для усунення води використовують дренажні системи, насосне обладнання, спеціальні гелеві розчини та полімерні матеріали.

Однак важливо розрізняти звичайні мокрі плями й пошкодження несучих конструкцій. Тривале проникнення води за певних умов може сприяти корозії арматури, зношуванню гідроізоляції та поступовому руйнуванню конструкцій.

Саме тому після аварії між «Деміївською» та «Либідською» питання своєчасного виявлення дефектів набуло особливого значення.

«Львівська брама», «Теличка» та метро на Троєщину: проєкти, які залишилися на папері або під землею

Окрема проблема київської підземки — станції, будівництво яких розпочали десятиліття тому, але так і не завершили. Найвідомішою є «Львівська брама» на зеленій лінії між «Золотими воротами» та «Лук'янівською».

Будівництво станції розпочали ще на початку 1990-х років. Під землею спорудили частину необхідних конструкцій, однак станцію так і не відкрили. Однією з головних проблем залишилося облаштування виходу на поверхню поблизу Львівської площі.

Схожа ситуація склалася з «Теличкою» на Сирецько-Печерській лінії. Її будівництво також не довели до завершення. Серед причин називали транспортні пріоритети, характер забудови навколишньої території та економічну доцільність відкриття.

Ще один нереалізований об'єкт пов'язаний із запланованою станцією «Герцена» між «Лук'янівською» та «Дорогожичами».

Утім, найбільш масштабним нездійсненим транспортним проєктом залишається метро на Троєщину. Ідея будівництва Подільсько-Вигурівської лінії існує десятиліттями. Вона передбачає створення нового сполучення між правим і лівим берегами столиці з використанням інфраструктури Подільського мостового переходу.

Сам міст будували десятиліттями, проте розвиток його дорожньої інфраструктури не означає запуску метро. Для цього потрібні окремі інвестиції в тунелі, станції, інженерні системи та рухомий склад.

Старі вагони та дефіцит працівників: проблеми, яких пасажири не бачать

Не менш важливими залишаються старіння рухомого складу та нестача кваліфікованих працівників. За даними метрополітену, наприкінці 2025 року інвентарний парк столичної підземки налічував понад 830 вагонів.

Частина техніки експлуатується десятиліттями. Зокрема, підприємство повідомляло про списання чотирьох вагонів, виготовлених у 1978–1980 роках. Їхній пробіг становив близько 3,5 млн кілометрів.

Старіння вагонів потребує регулярних ремонтів, заміни обладнання та поступового оновлення парку.

Ще одна проблема — кадровий дефіцит. У травні 2024 року КМДА повідомляла про нестачу 83 машиністів електропоїздів, 48 електромеханіків і 161 працівника серед токарів та слюсарів різних спеціальностей.

Серед причин називали мобілізацію, вимушену міграцію населення та специфічні вимоги до професійної підготовки.

Безбар'єрність: чому не всі пасажири можуть самостійно користуватися метро

Ще однією проблемою Київського метрополітену залишається недостатня доступність станцій для людей з інвалідністю та інших маломобільних пасажирів. Значну частину підземки будували в радянські часи, коли вимоги до безбар'єрності суттєво відрізнялися від сучасних. У результаті на багатьох станціях досі немає ліфтів, підйомників або інших засобів, які дозволяли б людям на кріслах колісних самостійно потрапити на платформу.

Масштаб проблеми демонструє статистика міської влади. За даними КМДА, оприлюдненими у червні 2025 року, лише 12 із 52 станцій столичного метро повністю відповідали вимогам безбар'єрності. Тобто понад три чверті станцій не забезпечували повноцінної доступності для всіх категорій пасажирів.

До переліку доступних станцій увійшли, зокрема, «Червоний Хутір», «Бориспільська», «Вирлиця», «Теремки», «Іподром», «Виставковий центр», «Васильківська», «Голосіївська», «Деміївська», «Лівобережна», «Святошин» і «Сирець».

На інших станціях ситуація складніша. Через велику кількість сходів, глибоке розташування платформ і відсутність відповідного обладнання деякі пасажири змушені звертатися по допомогу до працівників метрополітену. Особливо це стосується старих станцій центральної частини міста, де встановлення ліфтів потребує складної реконструкції.

У травні 2026 року метрополітен повідомив, що на десяти станціях встановлено 38 ліфтів, на дев'яти облаштовано 16 пандусів, а на восьми працюють 17 спеціальних підйомників. Водночас ці показники не означають, що всі відповідні станції повністю пристосовані для самостійного користування.

Підприємство також планувало протягом 2026 року облаштувати тактильну навігацію на десяти станціях, серед яких «Нивки», «Політехнічний інститут», «Оболонь», «Мінська», «Почайна», «Контрактова площа», «Кловська», «Печерська», «Осокорки» та «Харківська». Крім того, передбачалося встановлення ширших дверей у вестибюлях.

Особливо гостро проблема проявляється під час повітряних тривог, коли підземні станції використовують як укриття. Люди, які не можуть самостійно спуститися сходами або скористатися ескалатором, стикаються з додатковими перешкодами на шляху до безпечного місця.

Модернізація старих станцій потребує значних коштів, складних інженерних рішень і подекуди перебудови входів та переходів. Проте без таких змін метро й надалі залишатиметься транспортом, яким частина мешканців столиці не може користуватися на рівних умовах з іншими.

Метро як укриття: додаткові виклики під час війни

Попри всі проблеми, Київський метрополітен залишається критично важливим для безпеки столиці. Після початку повномасштабного вторгнення підземні станції стали одними з головних укриттів під час російських обстрілів.

46 підземних станцій використовують для укриття населення. Під час масованих атак там можуть одночасно перебувати десятки тисяч людей.

Зокрема, 30 липня 2026 року метрополітен повідомив, що під час нічного російського обстрілу на станціях укривалися понад 56 тисяч людей.

Це створює додаткові вимоги до інфраструктури. Метрополітен має одночасно забезпечувати перевезення пасажирів, безперебійну роботу інженерних систем і безпечне перебування людей під час повітряних тривог.

Російські атаки також пошкоджують наземні споруди підземки, що збільшує витрати на ремонти та підтримання її працездатності.

Що чекає на київське метро найближчими роками

Найближчими роками головним завданням столичної влади залишатиметься не лише розширення метрополітену, а й підтримання працездатності наявної інфраструктури.

Найбільші сподівання пов'язані з метро на Виноградар. Однак чергове коригування проєктної документації, зростання вартості будівництва та обмежене фінансування ставлять під сумнів швидке відкриття нових станцій. Ще менш визначеними залишаються перспективи метро на Троєщину, для якого досі немає конкретних строків реалізації.

Водночас місту необхідно спрямовувати значні кошти на ремонт тунелів, станцій та інженерних систем. Аварія між «Деміївською» та «Либідською» продемонструвала, що пошкодження інфраструктури можуть на місяці порушити роботу цілої лінії та спричинити додаткові бюджетні витрати.

Ситуацію ускладнюють російські обстріли, кадровий дефіцит, подорожчання матеріалів та необхідність фінансувати інші критично важливі потреби міста.

Фактично Київ опинився перед двома завданнями: завершити багаторічні будівництва та не допустити подальшого погіршення стану діючого метро. Поки мешканці Виноградаря й Троєщини продовжують чекати на нові станції, наявна підземка потребує дедалі більшої уваги та інвестицій.

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