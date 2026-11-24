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Кабінет Міністрів України за пропозицією Міністерства культури змінив категорію трьох пам’яток з місцевого на національне значення, включно з місцем протестів та масової загибелі учасників Революції Гідності в районі алеї Героїв Небесної Сотні та східної частини Майдану Незалежності в Києві.

Як повідомили у Мінкульті у вівторок, 24 листопада, новий статус покликаний зберегти історичний простір і пам’ять про події лютого 2014 року, забороняючи будь-які перебудови чи благоустрій на цій території без погодження з відповідними інстанціями, а також передбачає уточнення назв і меж об’єктів у Державному реєстрі нерухомих пам’яток України.

Крім меморіального простору в столиці, уряд надав статус національного значення місцю масових розстрілів євреїв Півдня України у 1941–1942 роках у селі Богданівка на Миколаївщині та земській двокомплектній школі початку ХХ століття в селі Бодаква на Полтавщині, зведеній за проєктом архітектора Опанаса Сластіона як рідкісний зразок українського архітектурного модерну.

Джерело: повідомлення Міністерства культури України.

Нагадаємо, президент України від 14 березня 2017 року підписав закон, згідно з яким передбачається виділення земельної ділянки на Алеї Героїв небесної Сотні під будівництво музею Революції Гідності. Проект меморіалу буде визначено на відкритому конкурсі 13 листопада в День Гідності та Свободи.

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