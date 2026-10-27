Автостанція Київ біля Центрального вокзалу столиці втратила офіційний статус

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Державна служба України з безпеки на транспорті виключила автостанцію «Київ», розташовану на вулиці Симона Петлюри, 32 поблизу Центрального залізничного вокзалу, з офіційного державного переліку автостанцій. У зв'язку з цим об'єкт більше не має права надавати послуги на міжміських та міжнародних автобусних маршрутах у передбаченому законодавством порядку.

Власник автостанції зобов’язаний протягом трьох днів офіційно повідомити перевізників про втрату статусу. Автобусні компанії мають 30 днів для звернення до організаторів перевезень з метою зміни розкладів руху та виключення зупинки з маршрутів.

Водночас «Укртрансбезпека» не зазначає конкретних причин виключення об'єкта з реєстру та не уточнює нові місця посадки пасажирів, закликаючи громадян заздалегідь перевіряти деталі рейсів.

Джерело: «Укртрансбезпека».

В Укртрансбезпеці закликали українців не користуватися міжнародними автобусами, які рекламують «спальні місця». За словами голови служби Микити Лагуніна, в Україні немає жодного сертифікованого автобуса такого типу, а саморобні конструкції можуть становити серйозну небезпеку для пасажирів.

В Україні вперше за 14 років планують відкрити абсолютно новий міжобласний автобусний маршрут. Тепер перевізник, який бачить попит на поїздки між містами чи громадами, зможе сам подати заявку на створення такого маршруту онлайн. У Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту кажуть, що це має зробити процедуру простішою та швидшою.

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