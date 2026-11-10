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Кілометрові затори, брак водіїв, транспорту, а в перспективі – зупинка метро. Окрім проблем зі світлом, опаленням та водою, Київ опинився ще й на межі транспортного колапсу. Під загрозою постійних обстрілів люди годинами стоять у черзі на приватні маршрутки – громадський електротранспорт ненадійний, бракує електроживлення. Найгірше – зі сполученням між лівим і правим берегами Києва, яке по кілька днів поспіль залишається паралізованим після російських ударів по мостах. На додачу — подорожчання проїзду з 8 до 30 грн, яке аж ніяк не покращило якість та кількість комунального транспорту в Києві.

На тлі щоденного погіршення життєздатності столиці президент Володимир Зеленський вирішив «допомогти» із транспортним плануванням та виступив з ініціативою запровадити у Києві безкоштовний проїзд. На перший погляд — соціально важливий крок, який мав би підтримати багатомільйонне місто у майже прифронтових умовах.

Натомість експерти вказують на «химерність» таких заяв та намагання відволікти увагу від проблем вищого рівня, зокрема шокуючих корупційних скандалів. До того ж, у столиці досі не проведено банального аудиту транспортного господарства та інфраструктури; непрозорим та витратним залишається планування деяких маршрутів.

UA.News спробувало розібратися, чому пропозиція президента викликала обурення в КМДА та серед незалежних експертів, якою може бути ціна її реалізації та чому не існує поняття «безкоштовного» проїзду.

«Безкоштовний» проїзд від президента



8 листопада 2026 року президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду за участю прем'єр-міністра, секретаря Ради національної безпеки і оборони та міністра внутрішніх справ. Окрему увагу приділили транспортному плануванню у Києві. Глава держави доручив уряду представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті столиці та забезпечити достатній резерв автобусів та маршрутів.

«Важливо, щоб уряд підготував і конкретні заходи підтримки безперебійної та гарантовано доступної роботи міського наземного транспорту в умовах збоїв в роботі метро чи викликів з мостами через Дніпро», — заявив президент.

Щоправда, навіть у загальних рисах не окреслено, якими можуть бути безпосередньо механізми компенсації перевізникам, джерела фінансування та строки запровадження програми.

Варто зауважити, що в столиці був період, коли громадський транспорт для киян був безоплатним від лютого до травня 2022 року. Прихильники скасування оплати за проїзд вказують також на досвід Харкова, де муніципальний транспорт безкоштовний для містян.



Мер Києва про причини транспортного колапсу



Мер столиці Віталій Кличко розкритикував плани центральної влади. Він заявив про розмивання повноважень та спробу Офісу президента запровадити ручне управління столицею через залучення прем'єра.

Мер рапортував про роботу міського транспорту в умовах обмежень електропостачання:

129 автобусних маршрутів працюють у столиці;

418 автобусів обслуговують ці маршрути;

685 водіїв задіяні в роботі комунального транспорту;

114 маршрутів забезпечують приватні перевізники, використовуючи 680 маршруток.

На свій захист Кличко заявив, що швидкого вирішення транспортної проблеми не буде, бо столиці бракує кадрів та фінансування. Мовляв, проблема не стільки у відсутності автобусів, скільки в нестачі водіїв.

«Автобуси, щоб додати, у Києва є. Водіїв немає! Може, їх, як і електриків, наловить поліція?» — написав Кличко, апелюючи до заяв президента.

За словами мера, комунальне підприємство «Київпастранс» може додатково випустити на маршрути 25 автобусів. Але для цього потрібно щонайменше 50 водіїв категорії D, які ще мають пройти стажування. Працевлаштувати таких людей проблематично, оскільки «Київпастранс» не може їх забронювати через встановлені обмеження.

Масштаб потреби у транспорті мер пояснив і можливістю повної зупинки метро. За його оцінкою, для перевезення такої самої кількості пасажирів, яку обслуговує метрополітен, знадобилося б понад 1000 автобусів.

Мер також нагадав, що держава протягом 11 років не компенсувала Києву витрати на безоплатне перевезення «пільговиків», і ця сума заборгованості перевищує 8 млрд грн.

«Може, уряд, перед тим, як знайде гроші на нову ідею, спочатку поверне заборговану Києву за 11 років субвенцію за безкоштовне перевезення пільговиків?» — заявив міський голова.



Ціна «безкоштовного» проїзду



Запровадження безкоштовного проїзду в усіх комунальних автобусах, тролейбусах і трамваях столиці коштуватиме близько 180 млн грн щомісяця. Стільки у жовтні становила виручка «Київпастрансу» від перевезення пасажирів.

Колишній заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань порахував, що загальні витрати з бюджету становитимуть приблизно 2,2 млрд грн на рік.

Він розкритикував ініціативу президента, наголосивши, що ці кошти доцільніше спрямувати на відновлення енергетичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації та захист київських мостів.

Транспортні експерти також вважають сумнівним досвід Харкова, де безкоштовний проїзд у комунальному транспорті запровадили з травня 2022 року. Хоча міський голова Ігор Терехов неодноразово заявляв, що програма фінансується виключно з міського бюджету, місто просто накопичує мільярдні борги, які рано чи пізно доведеться повертати.

Ще у квітні 2026 року проблему боргів Харкова озвучив у парламенті міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, харківські комунальні підприємства накопичили майже 31 млрд грн боргів перед державними компаніями лише за енергоносії. І ця хронічна заборгованість зростає.

Що кажуть експерти: чи може безкоштовний проїзд врятувати Київ від транспортного колапсу

Транспорт — це власність міста Києва, яка управляється Київською міською радою та виконкомом. Якщо президент вносить ініціативи, перше, що він має зробити, — це обговорити їх із містом, наголошує народний депутат Олексій Кучеренко.



«Тут взагалі якась аномалія. Може, президент не любить Киличка, може, любить. Якщо чесно, мені байдуже. Але я дивлюся і бачу ненормальну ситуацію. Так не можна знущатися над киянами, які, по суті, стають заручниками. Якісь ухвали, цинічне нехтування елементарними речами, які б'ють насамперед по президенту та його рейтингах. Це наводить на думку щодо спроможності влади взагалі ухвалювати якісь рішення», — обурюється Кучеренко.

Він наголошує: вартість «безкоштовного» проїзду у транспорті — це мільярди гривень, а київський транспорт і без цього дотаційний. Водночас влада замовчує питання аудиту.

«Треба було давно зробити аудит, залучити недержавну агенцію та з'ясувати, яка реальна собівартість квитка на поїздку та інше. Тобто, до запровадження таких програм треба підготуватися. Треба з'ясувати потік грошей від продажу квитків, який є джерелом життя міського електротранспорту», — звертає увагу Кучеренко.

Народний депутат вважає, що транспортне планування центральної влади без економічних прорахунків — «це гра в політиканство та рейтинги, а не реальне бажання чимось допомогти». Він зауважує, що Київ у набагато складнішій ситуації, ніж інші міста України, зокрема й Харків, де «своя природа» безкоштовних ініціатив.

«Зрозуміло, що можна піаритися і робити безкоштовним метро та інший транспорт, якщо місто припиняє платити за електроенергію. А вони реально припиняють. Всі енергетики обурюються: місцевий водоканал та інші структури не платять за електроенергію. Харківські теплові мережі давно припинили платити за газ. Вони рекордсмени за боргами. А якщо вони не платять, то хто за них платить? Як ви думаєте? Вся інша Україна, в тому числі й Київ», — пояснює Кучеренко.

За словами народного депутата, такий «примітивний піар» остаточно руйнує існуючу «систему управління в лапках, яка добиває Україну сьогодні».



Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко також наголошує, що «безкоштовного» проїзду не буває. Все одно за нього хтось платить — це аксіома. Експерт звертає увагу, що без відповіді залишаються ключові питання: хто буде платити за цю ініціативу, де візьмуть необхідну кількість транспорту та якою буде вартість проїзду?

«Зафіксована вартість проїзду в Києві — 30 грн. Це досить суттєво… Де знайти кошти на перевезення? Чи вони планують перевозити і не платили, а потім десь шукати кошти, щоби перекласти їх на державні чи комунальні компанії? Я цих відповідей не побачив ніде.

Я взагалі не побачив жодного конструктивного рішення щодо перевезень…На жаль, найближчим часом ми точно не побачимо конструктивної співпраці влади. Я поки що не бачу кінця цьому протистоянню. Страждати від якого будуть насамперед самі кияни та гості столиці», — каже Олег Попенко.

Експерт також переконаний, що треба почати з повноцінного аудиту всієї транспортної системи. Йдеться не лише про підвищення вартості квитка до 30 грн, а й про більш глибинні системні проблеми.

«Потрібно розібратися, що ми вважаємо громадським транспортом: метро чи маршрутку? Скільки людей проїжджає в цьому транспорті? Які маршрути запропоновані замість метро?

Я більше скажу: маршрути, які пропонує КМДА для маршруток, не вирішують проблему проїзду. Вони створені виключно для того, щоб збирати кошти з містян і якнайбільше. Щоб наші маршрутки були забиті людьми, щоб вони були окупні. Тому питань настільки багато, що вирішити проблему в короткостроковому проміжку часу взагалі неможливо.

Можливо, ці проблеми ніхто й не збирається вирішувати. Завдання, яке стоїть перед владою тут, на місці, в Києві, — це бізнес. Їх не цікавить питання створення нормального громадського транспорту, нормального проїзду.

Маршрутки часто їздять там, де, в принципі, не повинні їздити. У якій цивілізованій країні «обкурений» водій їде за кермом «убитої» маршрутки з величезними викидами, яка вже давно повинна бути списана? А по Києву їздять. І на це ніхто не звертає уваги.

Тому з одного боку, ініціатива президента — це абсолютно химерна ідея. Нічого безкоштовного немає. Враховуючи величезний дефіцит бюджету, вкрай складно взагалі спрогнозувати, що з цього вийде. Якщо це хочуть перекласти на київський бюджет, то чи є у Києва гроші?

Якщо гроші є, то який сенс їх витрачати на додаткові маршрутки і на «безкоштовність»? Немає жодного сенсу під час війни це робити. А з іншого боку, є абсолютна дезорганізованість транспортної системи Києва — і жодного бажання з боку КМДА хоч щось зробити, щоб хоч якось її покращити», — твердить Олег Попенко.



«З громадським транспортом у Києві біда і адекватних рішень немає, бо ні Зеленський, ні Корецький, ні міністри, ні Кличко ним не користуються», — констатує співзасновник громадської організації «Пасажири Києва» Олександр Гречко.

Експерт вказує на те, що безоплатний проїзд не означає, що на маршрутах автоматично з'являться сотні додаткових автобусів. Натомість може зрости пасажиропотік, і це ще більше завантажить транспортну систему.

«За минулий рік Київпастранс і метрополітен отримали по 1,5 млрд грн виручки від квитків. Ще 12 млрд грн склали сукупно дотації з бюджету міста. Хто буде доплачувати за «безкоштовність» транспорту, як це пропонує Зеленський?» — ставить риторичне запитання Гречко.

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