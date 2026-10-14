Без електропостачання бювети будуть замерзати — директор Київводфонду

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Під час тривалих відключень електроенергії та сильних морозів у Києві можуть замерзати бюветні комплекси. Причина полягає в тому, що системи, які запобігають замерзанню обладнання, працюють лише за наявності електропостачання.

Про це 14 жовтня під час засідання Громадської ради при Київській міській державній адміністрації розповів директор СВКП «Київводфонд» Юрій Ковтун.

За його словами, коли електроенергія подається безперервно, бюветні комплекси захищені від замерзання. Однак під час відключень ці системи перестають працювати, тому за тривалої відсутності світла та низької температури уникнути замерзання не вдається.

“І ці замерзання будуть, нічого ми з ними не зробимо. Це скажена робота”, — зазначив Ковтун.

Ковтун зазначив, що минулої зими працівники різних підрозділів підприємства, зокрема офісні співробітники та електрики, власними автомобілями виїжджали до бюветів і використовували газові пальники, щоб відігрівати обладнання.

Також директор пояснив, що генератори не запускаються автоматично. За його словами, після отримання команди на підключення бюветів до альтернативного живлення на відновлення їхньої роботи може знадобитися близько двох годин.

Про це повідомляє UA.News.

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