Безкоштовний проїзд у комунальному транспорті Києва коштуватиме 2,2 млрд грн на рік

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Запровадження безкоштовного проїзду в усіх комунальних автобусах, тролейбусах і трамваях столиці потребуватиме близько 180 млн грн компенсації щомісяця.

Такі підрахунки навів колишній заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань. За його оцінкою, загальні витрати з бюджету становитимуть приблизно 2,2 млрд грн на рік.

Він розкритикував таку ініціативу, наголосивши, що ці кошти доцільніше спрямувати на відновлення енергетичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації та захист київських мостів.

Якщо безкоштовний проїзд запровадять лише на період перебоїв у роботі метро або обмежень руху мостами, сума компенсацій залежатиме від тривалості дії програми та кількості маршрутів.

Джерело: Віктор Довгань (Facebook)

Міський голова Києва Віталій Кличко прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про обговорення з урядом можливості запровадження безкоштовного проїзду в наземному громадському транспорті столиці. Також мер відреагував на плани щодо формування резерву автобусів для Києва.

Нагадаємо, у столиці вперше вартість проїзду на приватному маршруті сягнула 30 грн. Новий тариф запровадили на маршрутці №503, яка курсує від метро «Червоний хутір» до вулиці Митрополита Шептицького.

Президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру розробити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті столиці та забезпечити достатній резерв автобусів.

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