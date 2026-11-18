Блогерка Христина Решетнік розповіла про приліт дрона біля школи її синів на Печерську
Дружина українського телеведучого Григорія Решетніка, блогерка Христина Решетнік поділилася емоціями після чергової російської атаки на Київ, внаслідок якої вибух пролунав поблизу приватної школи в Печерському районі, де навчаються її діти.
За словами блогерки, вона покинула територію навчального закладу всього за чверть години до початку вибуху. Під час атаки діти перебували в укритті, а старший син Іван розповів їй, що вибуховий звук був надзвичайно гучним.
Адміністрація школи оперативно зв'язалася з батьками, заспокоївши їх та повідомивши, що школярі в безпеці. Попри те, що з дітьми все гаразд, жінка зізналася, що пережила сильний стрес.
«Дякую школі, що реагують одразу, заспокоюють нас, бо я коли прочитала — мало свідомість не втратила», — зазначила вона, додавши, що від пережитого емоційного напруження помітно побільшало сивого волосся.
Джерело: Христина Решетнік в Інстаграмі.
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