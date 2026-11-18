0:00 / 0:00

Дружина українського телеведучого Григорія Решетніка, блогерка Христина Решетнік поділилася емоціями після чергової російської атаки на Київ, внаслідок якої вибух пролунав поблизу приватної школи в Печерському районі, де навчаються її діти.

За словами блогерки, вона покинула територію навчального закладу всього за чверть години до початку вибуху. Під час атаки діти перебували в укритті, а старший син Іван розповів їй, що вибуховий звук був надзвичайно гучним.

Адміністрація школи оперативно зв'язалася з батьками, заспокоївши їх та повідомивши, що школярі в безпеці. Попри те, що з дітьми все гаразд, жінка зізналася, що пережила сильний стрес.

«Дякую школі, що реагують одразу, заспокоюють нас, бо я коли прочитала — мало свідомість не втратила», — зазначила вона, додавши, що від пережитого емоційного напруження помітно побільшало сивого волосся.

Джерело: Христина Решетнік в Інстаграмі.

У Києві пролунав вибух на тлі атаки дронів, на Позняках зникло світло.

Російська атака на Київ: в чотирьох районах зафіксували наслідки, є постраждалі.

Читай нас у