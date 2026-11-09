Буданов нагородив водолазів ДСНС за порятунок столичної ТЕЦ

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Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов особисто вручив відзнаку «Рятувальник року» на благодійній премії Golden Glove водолазам ДСНС Артему Орлову, Денису Фролову та Михайлу Хижняку.

Водолази разом із колегами Андрієм Власенком та Антоном Гайтаном провели складну підводну операцію, протягом шести діб ліквідовуючи наслідки російського обстрілу однієї зі столичних ТЕЦ за 15-градусного морозу. Завдяки зупиненню критичного витоку води через пошкоджену трубу та відновленню обладнання вдалося зберегти тепло- й електропостачання тисяч киян.

Джерело: ДСНС України у Телеграмі.

Нагадаємо, у січні 2026 року підрозділ водолазів аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС у Черкаській області завершив роботи з ліквідації наслідків пошкодження гідроспоруди, що забезпечує охолодження агрегатів однієї з ТЕЦ Києва.

Роботи проводилися під водою протягом шести діб при температурі повітря до –15 °C, що вимагало від рятувальників надзвичайної витривалості та професіоналізму.

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