Із середи, 18 листопада, частина будівель Лівобережного масиву Києва тимчасово залишиться без опалення. Тепло відключать через монтажні роботи на тепломагістралі, які проводять у межах будівництва систем резервного теплопостачання. У КМДА обіцяють виконати роботи якомога швидше, щоб відновити подачу тепла.

На лівому березі столиці триває будівництво систем резервного теплопостачання. Вони мають допомогти забезпечити подачу тепла у разі перебоїв у роботі основної системи. Для цього будівельникам потрібно провести монтажні роботи на тепломережі.

З середи, 18 листопада, фахівці почнуть встановлювати запірну арматуру. Через це доведеться тимчасово відключити одну з ділянок тепломагістралі. «На час проведення робіт частина житлових, відомчих та інших будівель Лівобережного масиву тимчасово лишиться без теплопостачання», — зазначили в КМДА. Замовником робіт є Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. У міській адміністрації наголошують, що монтаж планують завершити в найкоротші терміни.

Після завершення робіт подачу тепла до будівель мають відновити. Водночас у повідомленні КМДА не уточнили, скільки саме будинків залишиться без опалення та коли планують повністю завершити монтаж. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» переводить частину споживачів Дарницького, Оболонського та Подільського районів Києва на резервні джерела живлення через пошкодження теплових магістралей на мостах унаслідок російської атаки в ніч на 17 листопада.

У мережі опублікували відео Північного мосту в Києві після російських ударів балістичними ракетами. На кадрах можна побачити наслідки атаки на об’єкт транспортної інфраструктури столиці, як люди пішки переходять міст.

У Києві наслідки російських ударів 17 листопада зафіксували в чотирьох районах: Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському. Внаслідок атаки пошкоджено критичну інфраструктуру, виникли пожежі, а в окремих районах спостерігаються перебої з водо- та теплопостачанням.

У Києві фахівці проводять обстеження Північного та Південного мостів, які зазнали пошкоджень унаслідок російської атаки. Мер міста Віталій Кличко показав ступінь пошкоджень Північного мосту внаслідок російського обстрілу 16 листопада.





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