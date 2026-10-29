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Адвокат Олексій Шевчук заявив про проблеми в роботі керівництва Деснянського району Києва та закликав невідкладно розглянути питання подальшого перебування на посаді голови райдержадміністрації Максима Бахматова. Серед питань, які він порушив, — фінансування укриттів, відновлення житлового фонду та робота районної влади під час війни.

За словами адвоката, попри складну ситуацію в столиці через російські атаки, комунальні служби та районні адміністрації продовжують працювати. Водночас ситуація на Троєщині, яка розташована в Деснянському районі, викликає в нього особливе занепокоєння.

«Мене дивує інше: чому мешканці цілого району мають ставати заручниками конфліктів навколо його керівництва? Чому замість консолідації зусиль заради безпеки людей ми спостерігаємо постійні інформаційні протистояння? І найголовніше: яку ціну за це платять звичайні кияни?» — написав Шевчук.

Він також поставив питання щодо публікації відео з місць російських ударів, демонстрації локацій, які можуть становити інтерес для ворога, а також фінансування захисної інфраструктури.

«Особливо непокоїть інформація про можливе блокування фінансування захисної інфраструктури. Якщо такі факти підтвердяться, вони мають отримати відповідну правову оцінку», — наголосив адвокат.

Окремо Шевчук заявив, що отримує скарги від мешканців і щодня допомагає людям у столиці, яка перебуває під російськими атаками.

«Я кожен день бачу і чую, як мені жаліються люди. Я кожен день під навалою РФ в столиці допомагаю жителям району, але вже навіть я не витримую цього саботажу та некомпетентності», — написав він.

На його переконання, роботу керівника Деснянської РДА необхідно об’єктивно оцінити, а питання його подальшого перебування на посаді — невідкладно розглянути.

«Київ сьогодні потребує не політичних шоу, а відповідального управління, професійної координації та щоденної роботи заради безпеки людей. Бо ціна управлінських помилок під час війни — це не рейтинги й не посади. Це людські життя», — підсумував адвокат.

Адвокат додав також відео, на якому журналісти навідались до дитячого садочка, в якому мав би кипіти ремонт укриття, адже кошти на закладені.





За даними, оприлюдненими журналістами, із передбачених на ці потреби 41,036 млн гривень використали лише 14% від загальної суми.

Запитання виникають і щодо фінансування робіт у дитячих садочках. Журналісти намагаються з’ясувати, чому використання коштів відстає від запланованих обсягів та на якому етапі перебувають відповідні роботи. Із виділених на капремонт садочка 10 млн гривень освоєно лише 420 тисяч.

Олексій Шевчук вважає, що мешканці району не повинні потерпати через конфлікти між посадовцями, особливо в умовах війни.

«Я киянин і мені болить», — написав адвокат наприкінці свого допису.

Джерело: соцмережі адвоката Шевчука.

Нагадаємо, адвокат Олексій Шевчук 21 жовтня закликав голову Деснянської районної державної адміністрації Києва Максима Бахматова подати у відставку після його публічних образ на адресу ветерана Олега Симороза. Юрист також звернувся до президента Володимира Зеленського із запитанням, коли посадовця буде звільнено.

Голова Деснянської районної адміністрації Києва Максим Бахматов подав позов до КМДА через ненадання йому матеріальної допомоги з міського бюджету.

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