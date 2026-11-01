Деснянська РДА звільнила директора спортшколи за відмову забронювати потрібну людину – розслідування

Журналісти оприлюднили нове розслідування щодо діяльності керівництва Деснянської районної державної адміністрації у Києві на чолі з Максимом Бахматовим. Заради працевлаштування і бронювання потрібної людини там фактично знищили дитячо-юнацьку спортивну школу.

Центральною частиною розслідування стали свідчення колишнього керівника ДЮСШ, заслуженого тренера України та батька чемпіона Європи Максима Якушенка. За його словами, тиск з боку чиновників розпочався після того, як він відмовився працевлаштувати сторонню людину заради броні від мобілізації та відкрити секцію інваспорту в умовах повної відсутності фінансування чи коштів на комунальні послуги.

<br />

Після відмови керівництво почало системно тиснути на директора, позбавляти його премій, позбавили відпустки, коли тренер збирався їхати з сином на чемпіонат Європи. Про своє звільнення Якушенко дізнався випадково через телефонне повідомлення, після чого в адміністрації переписали статут закладу та призначили нових керівників із числа маловідомих осіб.

Окрім кадрового тиску, від керівництва школи вимагали запровадити платні послуги попри те, що комунальний заклад має надавати заняття дітям на безоплатній основі. Водночас районна адміністрація повністю ігнорує висвітлення міжнародних спортивних досягнень вихованців школи у своїх публікаціях. Наразі колишній керівник оскаржує своє звільнення в суді, а розслідувачі продовжують стежити за подальшим розвитком ситуації.

Джерело: YouTube-канал «Спеціальні кореспонденти».

Раніше голова Деснянського районної державної адміністрації грубо відреагував на спробу отримати коментар журналістам, яких цікавила ситуація з укриттями та використанням бюджетних коштів. Отримавши неадекватну відповідь, знімальна група київського телеканалу вирушила з інспекцією на Лісовий масив, аби перевірити комунальну інфраструктуру та умови проживання місцевих мешканців. Під час перевірки було зафіксовано численні розбиті дороги та гостру нестачу належних безпечних сховищ для населення.

Читай нас у