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У Києві встановили 700 генераторів, які забезпечують роботу систем водопостачання та теплопостачання. Водночас потужні насосні станції столиці досі потребують окремих електростанцій для резервного живлення. Про це повідомили в КМДА. Виготовлення та встановлення такого обладнання потребує значного часу.

Система водопостачання столиці складається з об'єктів різної потужності. Насосні станції невеликої та середньої потужності вже забезпечені генераторами, однак для роботи великих насосних вузлів такого обладнання недостатньо.

"Це вже не автогенератори, це електростанції, які складаються з певних компонентів, що виробляються на замовлення саме для цих цілей. І це потребує часу: таке обладнання виготовляється, його потрібно отримати й, відповідно, провести його встановлення", – пояснив Петро Пантелеєв.

Посадовець зазначив, що після російських обстрілів ситуація із забезпеченням життєдіяльності Києва залишається напруженою.

Через дефіцит електроенергії на правому березі столиці знижений тиск води. Зокрема, це стосується Шевченківського, Солом'янського, Святошинського та Голосіївського районів.

Раніше прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що Росія посилила масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України. Під ударами перебувають об'єкти в Києві, Київській області та інших регіонах.

За його словами, від початку літа російські війська практично щодня атакують українську енергетику, однак настільки масштабний комбінований удар відбувся вперше з кінця попереднього опалювального сезону.

Глава уряду також закликав місцеву владу перевірити готовність систем резервного електроживлення критично важливих об'єктів у громадах.

Про це журналістам заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.



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