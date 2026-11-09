Дмитро Петров заявив про загрозу забудови Літературного скверу в Києві

У Києві виник новий конфлікт навколо Літературного скверу на розі вулиць Михайла Коцюбинського та Олеся Гончара. Пам’яткоохоронець Дмитро Петров та активістка Наталія Українська заявляють, що проєкт рішення Київради № 08/231-45/ПР може залишити дві земельні ділянки за межами скверу та створити умови для їх використання в інтересах забудовника.

«Літературний сквер фактично передають під забудову», — написав Перов у дописі 4 листопада.

За словами активістів, конфлікт навколо території триває понад десять років. Вони стверджують, що у 2016 році Інститут геологічних наук НАН України огородив парканом не лише власну територію, а й прилеглі комунальні ділянки, зокрема пішохідні проходи між інститутом і сквером.

У спільному дописі активісти нагадують, що у 2019 році Київрада ухвалила рішення щодо меж громадського простору. Однак, за їхніми словами, під час підготовки остаточного проєкту землевідведення комунальне об’єднання «Київзеленбуд» виключило з нього дві ділянки.



«КО "Київзеленбуд" вирішив, що він краще знає, як виконувати рішення Київської міської ради і на незрозумілих підставах, які дуже важко назвати правовими, виключив дві ділянки з остаточного проєкту землевідведення», - йдеться у зверненні.

Автори допису пов’язують це з інтересами забудовника. За їхніми твердженнями, компанія ТОВ «МЖК «Оболонь» понад десять років претендує на ці території. Ділянки можуть знадобитися для проїзду важкої будівельної техніки, облаштування будівельного майданчика поруч із дитячим майданчиком та підключення до інженерних мереж.

«ДВА ДЕПУТАТИ всі ці роки мутять воду в інтересах забудовника і витрачають безліч ресурсу: гроші, час мешканців Києва, депутатський час, час чиновників, час людей, які підписують петиції, бюджетні кошти, щоб залишити ці ділянки забудовнику», - заявляють автори звернення.

Активісти наполягають, що Літературний сквер має залишитися цілісним громадським простором, а його межі повинні охоплювати також проходи та проїзди навколо зеленої зони.

Дмитро Петров - київський громадський активіст і пам’яткоохоронець, співзасновник пам’яткоохоронного простору «Цегла» та волонтер громадської організації «Мапа Реновації». Він займається питаннями збереження історичної забудови столиці та публічно висвітлює конфлікти навколо реконструкції й демонтажу старих будівель.

Водночас ім’я Перова фігурувало в кількох судових і кримінальних історіях, пов’язаних із його діяльністю. Зокрема, у лютому 2024 року стало відомо про відкриття кримінального провадження за заявою сторони забудовника будинку Замкова на вулиці Івана Франка, 26. Активіста підозрювали в перешкоджанні будівельним роботам. Сам Перов виступав проти надбудови на історичній споруді.

Окремий судовий спір виник між Петровим і компанією «Ковальська» через його дописи про історичну цінність будинку на вулиці Жилянській, 47. У березні 2025 року Шевченківський районний суд Києва відмовив компанії в задоволенні позову.

Водночас у липні 2026 року повідомлялося про відкриття виконавчих проваджень щодо Петрова через невиконання іншого судового рішення. Йдеться про спір із виконробом будівництва на вулиці Івана Франка, 26 Василем Дідусом. Суди дійшли висновку, що поширені активістом твердження про заподіяння йому тілесних ушкоджень та незаконність будівельних робіт не були підтверджені належними доказами.

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