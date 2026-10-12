ДТЕК оприлюднила графіки відключень на 13 жовтня

0:00 / 0:00

У Київській області вівторок, 13 жовтня 2026 року, пройде без екстрених знеструмлень — регіон повертається до використання планових стабілізаційних графіків. За даними енергокомпанії ДТЕК, обмеження електропостачання, викликані російськими атаками на енергетичну інфраструктуру України, застосовуватимуться лише для частини споживачів.

Згідно з оприлюдненим розкладом, обмеження торкнуться восьми підчерг, тоді як для чотирьох інших підчерг електропостачання планується забезпечувати протягом усієї доби без відключень.

черга 1.1 – з 08:00 до 10:00, з 18:30 до 20:30;

черги 1.2 та 2.1 – з 16:30 до 20:30;

черга 2.2 – з 08:00 до 10:00, з 16:30 до 20:30;

черга 3.1 – з 20:00 до 24:00;

черга 3.2 – з 09:30 до 13:30, з 20:00 до 24:00;

черга 4.1 – з 09:30 до 13:30, з 20:00 до 22:00;

черга 4.2 – з 09:30 до 13:30, з 20:00 до 24:00;

черга 5.1 – з 16:00 до 19:00;

черги 5.2 та 6.1 – з 13:00 до 17:00;

черга 6.2 – з 06:00 до 10:00, з 13:00 до 17:00.

Джерело: ДТЕК.

У вівторок, 13 жовтня, в окремих регіонах України з 06:00 до 23:59 запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії. За інформацією НЕК «Укренерго», обмеження застосовуватимуться для всіх категорій споживачів у обсязі від 0,5 до 2 черг, а для бізнесу та промисловості діятимуть графіки обмеження потужності.

Також киян попередили про ризик перебоїв зі світлом і водою та дали поради.

Читай нас у