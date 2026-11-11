Фонд держмайна продав науково-дослідний інститут на Академмістечку

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Фонд державного майна України продав на приватизаційному аукціоні держпакет акцій у розмірі 94,4% статутного капіталу київського Науково-дослідного інституту електромеханічних приладів за 333,7 мільйона гривень.

«За цей актив на торгах змагалися п'ятеро учасників, що дозволило підняти фінальну ціну лота втричі зі стартових 109,1 млн грн», — повідомляє Фонд держмайна. Об'єкт включає понад 46 тисяч квадратних метрів нерухомості та земельну ділянку площею 6,36 гектара на вулиці Академіка Кримського у столиці, а право власності перейде до переможця після повної сплати вартості протягом 20 робочих днів та укладення договору купівлі-продажу.

Джерело: Фонд державного майна України.

Фонд державного майна України оновив менеджмент «Індару» — єдиного в країні заводу з виробництва інсуліну. Після звільнення попереднього керівництва з підприємства, за словами голови ФДМУ Дмитра Наталухи, намагалися вивезти документацію, а з його серверів зникли 27 жорстких дисків.

Фонд державного майна України виставив на онлайн-аукціон 100% державної частки у статутному капіталі ТОВ «Глухівський кар’єр кварцитів». Підприємство спеціалізувалося на видобутку та первинній переробці кварцитів для металургійної промисловості.

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