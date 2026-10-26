Фото: На Київщині через російську атаку постраждала людина, пошкоджені будинки

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У Київській області внаслідок російської атаки постраждала людина, пошкоджені будинки та авто.

У Вишгородському районі пошкоджено вісім приватних будинків та автомобіль.

В Обухівському районі пошкоджено домоволодіння. Тілесні ушкодження отримала 47-річна жінка. Її госпіталізували.

Джерело: поліція Київщини повідомляє у Фейсбуці. Нагадаємо, станом на ранок 26 жовтня 2026 року у Києві переважає помірний рівень якості повітря, проте в окремих районах зафіксовано шкідливі показники. У Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області внаслідок російської атаки 26 жовтня пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Через удар запровадили аварійні відключення електроенергії, також пошкоджено два житлові будинки.

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