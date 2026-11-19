Фото: Росія атакувала три райони Києва, поліція показала наслідки
У четвер, 19 листопада, російські війська завдали удару по столиці дронами-камікадзе. Наслідки атаки зафіксували одразу в трьох районах Києва.
Про це повідомляє поліція Києва.
«Пошкодження та руйнування зафіксовані у Голосіївському, Деснянському та Подільському районах столиці. Пошкоджено житловий будинок, офісне приміщення, медичний заклад і дев’ять припаркованих поблизу нього автомобілів», — йдеться у заяві.
Поліцейські розповіли, що внаслідок ворожого удару, на щастя, ніхто не постраждав.
«Правоохоронці продовжують працювати на місцях та документують наслідки воєнних злочинів армії РФ», — наголосили у поліції Києва.
Нагадаємо, у Києві дрон влучив в офісну будівлю в Подільському районі.
Також Росія атакувала приватний будинок у Нових Петрівцях на Київщині.
На Київщині внаслідок російської атаки постраждали четверо людей.