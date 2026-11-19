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У четвер, 19 листопада, російські війська завдали удару по столиці дронами-камікадзе. Наслідки атаки зафіксували одразу в трьох районах Києва.

Про це повідомляє поліція Києва.

«Пошкодження та руйнування зафіксовані у Голосіївському, Деснянському та Подільському районах столиці. Пошкоджено житловий будинок, офісне приміщення, медичний заклад і дев’ять припаркованих поблизу нього автомобілів», — йдеться у заяві.

Поліцейські розповіли, що внаслідок ворожого удару, на щастя, ніхто не постраждав.

«Правоохоронці продовжують працювати на місцях та документують наслідки воєнних злочинів армії РФ», — наголосили у поліції Києва.

Нагадаємо, у Києві дрон влучив в офісну будівлю в Подільському районі.

Також Росія атакувала приватний будинок у Нових Петрівцях на Київщині.

На Київщині внаслідок російської атаки постраждали четверо людей.

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