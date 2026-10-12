Фото: У Києві пенсіонерка загубила в автобусі сумку з мільйоном грн і золотом
У Деснянському районі Києва 70-річна жінка забула в автобусі сумку, у якій були заощадження на суму понад мільйон гривень, золоті прикраси та документи на нерухомість. Поліцейські розшукали речі та повернули їх власниці.
Жінка звернулася до правоохоронців після того, як вийшла з громадського транспорту й виявила зникнення сумки.
Працівники карного розшуку встановили автобус, яким вона їхала, та разом із водієм оглянули транспортний засіб. З’ясувалося, що під час руху сумка впала в захисний гофрований чохол під поворотним механізмом автобусної «гармошки».
Щоб дістати речі, поліцейським довелося розібрати металеві елементи механізму. Усі цінності та документи повернули жінці.
Джерело: Поліція Києва
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