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Адвокат Олексій Шевчук заявив про зв’язки депутата Київради Дмитра Білоцерковця та його оточення з ФСБ рф, а також про корупційні схеми навколо земельної комісії Київради.



«Дмитро Білоцерковець — це фактично гаманець, який пропускав через себе всю касу, яка йшла на земельну комісію Київради», — заявив Шевчук.





За його словами, кошти за розгляд питань у земельній комісії передавали через криптоактиви на гаманець Білоцерковця, а потім через його друга Івана Кліпу розподіляли як «чорну касу». Адвокат стверджує, що Кліпа має російський паспорт, їздив до Криму після 2014 року та початку повномасштабного вторгнення і підтримував сталі зв’язки з ФСБ РФ.

Адвокат каже, що контакти із державою-агресором підтримувались через Івана Кліпу та Євгена Грибачова, який тривалий час очолював Київський будинок природи. За інформацією журналістів UA NEWS, Грибачов ще у 2023 році виїхав до Швейцарії як біженець.





Шевчук також заявив, що Білоцерковець причетний до відчуження його земельної ділянки на Позняках та блокування його входу до Київради після публічних заяв про вимагання коштів за місце в партії та сесійній залі.



Варто нагадати, що раніше повідомлялося про кримінальні провадження та обшуки ДБР щодо походження криптоактивів Білоцерковця, які, за публічною інформацією, оцінювалися в десятки мільйонів доларів.



Шевчук заявив, що його слова слід вважати офіційним зверненням до правоохоронних органів, і закликав розпочати перевірку з Білоцерковця — у межах провадження в ДБР або НАБУ.

Джерело: соцмережі адвоката Шевчука.

Нагадаємо, адвокат Олексій Шевчук домігся суду проти проєкту Наші гроші. Львів.

Адвокат Олексій Шевчук 21 жовтня закликав голову Деснянської районної державної адміністрації Києва Максима Бахматова подати у відставку після його публічних образ на адресу ветерана Олега Симороза.

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