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Федеральна міністерка європейських і закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер підтвердила, що внаслідок російської повітряної атаки на Київ у четвер, 19 листопада 2026 року, будівля австрійського посольства зазнала пошкоджень.

За словами міністерки, попри пошкодження самої дипустанови, ніхто зі співробітників посольства не постраждав. Після розмови з командою в Києві Беате Майнль-Райзінгер віддала розпорядження вжити додаткових заходів для посилення безпеки дипломатів та подякувала колективу представництва за роботу в небезпечних умовах.

Раніше про пошкодження австрійського посольства під час атаки дронів на столицю повідомляв міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Також у Києві внаслідок обстрілу зазнала ушкоджень будівля неподалік посольства Нідерландів, а уламки безпілотника впали на територію МЗС України.

Джерело: Беате Майнль-Райзінгер в соцмережі Х.

У четвер, 19 листопада 2026 року, під час атаки російських безпілотників на Київ у Шевченківському районі столиці зазнав пошкоджень Володимирський кафедральний собор. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

19 листопада росіяни атакували Київ ударними безпілотниками. Пошкодження зафіксували у Голосіївському, Деснянському та Подільському районах столиці.

Нагадаємо, у Києві дрон влучив в офісну будівлю в Подільському районі.

Також Росія атакувала приватний будинок у Нових Петрівцях на Київщині.

На Київщині внаслідок російської атаки постраждали четверо людей.

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