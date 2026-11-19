Глава МЗС Австрії розповіла про наслідки російської атаки для посольства у Києві
Федеральна міністерка європейських і закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер підтвердила, що внаслідок російської повітряної атаки на Київ у четвер, 19 листопада 2026 року, будівля австрійського посольства зазнала пошкоджень.
За словами міністерки, попри пошкодження самої дипустанови, ніхто зі співробітників посольства не постраждав. Після розмови з командою в Києві Беате Майнль-Райзінгер віддала розпорядження вжити додаткових заходів для посилення безпеки дипломатів та подякувала колективу представництва за роботу в небезпечних умовах.
Раніше про пошкодження австрійського посольства під час атаки дронів на столицю повідомляв міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Також у Києві внаслідок обстрілу зазнала ушкоджень будівля неподалік посольства Нідерландів, а уламки безпілотника впали на територію МЗС України.
Джерело: Беате Майнль-Райзінгер в соцмережі Х.
У четвер, 19 листопада 2026 року, під час атаки російських безпілотників на Київ у Шевченківському районі столиці зазнав пошкоджень Володимирський кафедральний собор. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
19 листопада росіяни атакували Київ ударними безпілотниками. Пошкодження зафіксували у Голосіївському, Деснянському та Подільському районах столиці.
Нагадаємо, у Києві дрон влучив в офісну будівлю в Подільському районі.
Також Росія атакувала приватний будинок у Нових Петрівцях на Київщині.
На Київщині внаслідок російської атаки постраждали четверо людей.