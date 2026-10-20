Голова Деснянського району Києва облаяв журналістів за спробу взяти інтерв'ю
Голова Деснянського районної державної адміністрації грубо відреагував на спробу отримати коментар журналістам, яких цікавила ситуація з укриттями та використанням бюджетних коштів.
Отримавши неадекватну відповідь, знімальна група київського телеканалу вирушила з інспекцією на Лісовий масив, аби перевірити комунальну інфраструктуру та умови проживання місцевих мешканців. Під час перевірки було зафіксовано численні розбиті дороги та гостру нестачу належних безпечних сховищ для населення.
Відповідно до офіційних звітів районної адміністрації, у 2026 році на облаштування укриттів було закладено 138 мільйонів гривень, однак реально з цієї суми освоїли менше ніж 20%. На цей час на весь Деснянський район функціонує лише одне мобільне укриття малої місткості на зупинці громадського транспорту, яке до того ж було встановлено за власні кошти приватних осіб.
Мешканці Лісового масиву зазначають, що наявне мобільне сховище не здатне захистити людей у домівках під час нічних обстрілів, та порівнюють поточні умови проживання в мікрорайоні з виживанням і гето. Журналісти оголосили про намір надалі стежити за розподілом і використанням кожної бюджетної гривні та очікують на чесну розмову з керівництвом районної адміністрації.
Нагадаємо, на пасажирських станціях Київської області розпочали встановлення модульних укриттів для захисту пасажирів і персоналу.
Київська міська прокуратура звернулася до суду з позовом, вимагаючи зобов’язати столичну владу вжити невідкладних заходів для встановлення мобільних укриттів у громадських місцях. Йдеться, зокрема, про зупинки громадського транспорту, парки та сквери.