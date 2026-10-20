Голова Деснянського району Києва облаяв журналістів за спробу взяти інтерв'ю

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Голова Деснянського районної державної адміністрації грубо відреагував на спробу отримати коментар журналістам, яких цікавила ситуація з укриттями та використанням бюджетних коштів.

Отримавши неадекватну відповідь, знімальна група київського телеканалу вирушила з інспекцією на Лісовий масив, аби перевірити комунальну інфраструктуру та умови проживання місцевих мешканців. Під час перевірки було зафіксовано численні розбиті дороги та гостру нестачу належних безпечних сховищ для населення.

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Відповідно до офіційних звітів районної адміністрації, у 2026 році на облаштування укриттів було закладено 138 мільйонів гривень, однак реально з цієї суми освоїли менше ніж 20%. На цей час на весь Деснянський район функціонує лише одне мобільне укриття малої місткості на зупинці громадського транспорту, яке до того ж було встановлено за власні кошти приватних осіб.

Мешканці Лісового масиву зазначають, що наявне мобільне сховище не здатне захистити людей у домівках під час нічних обстрілів, та порівнюють поточні умови проживання в мікрорайоні з виживанням і гето. Журналісти оголосили про намір надалі стежити за розподілом і використанням кожної бюджетної гривні та очікують на чесну розмову з керівництвом районної адміністрації.

Нагадаємо, на пасажирських станціях Київської області розпочали встановлення модульних укриттів для захисту пасажирів і персоналу.

Київська міська прокуратура звернулася до суду з позовом, вимагаючи зобов’язати столичну владу вжити невідкладних заходів для встановлення мобільних укриттів у громадських місцях. Йдеться, зокрема, про зупинки громадського транспорту, парки та сквери.

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