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Журналісти «Спецкору» тижнями намагалися застати голову Деснянської районної в Києві державної адміністрації Максима Бахматова на робочому місці, щоб особисто запитати його про актуальні проблеми.

Зрештою журналістам вдалося зустріти посадовця на парковці біля РДА. Проте замість конструктивного діалогу розмова супроводжувалася криками, емоціями та нецензурною лайкою з боку голови району.

Бахматов заявив, що журналісти нібито тиснуть на нього як на керівника районної адміністрації, а також звинуватив медіа в тому, що вони створюють подібні історії заради контенту.

«Це службова парковка РДА, державної установи. Якась людина з камерою, я не знаю хто це, що це, але він домахується до мене як голови району. Це є безпосередньо тиск на голову районної державної адміністрації от каких-то г*вно-медиа. Г*вно-медіа платні, роблять такі історії... Получили контент? І мені цікаво», — сказав Бахматов журналістам.

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Нагадаємо, журналісти хотіли поставити голові Деснянської РДА запитання про його статки, судові борги та стан укриттів у районі. Зустріч на парковці стала нагодою для особистої розмови з посадовцем. У відповідь на інформаційні запити отримували паперові відписки.

Як відомо, Бахматов подав в суд, бо йому не дали матеріальну допомогу з бюджету міста.

Бахматова зобов’язали виплатити майже 27 млн грн за згорілий будинок.

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