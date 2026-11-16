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Киянка Людмила заявила, що дев’ять років не знає, де її донька Катерина Винокурова. За словами жінки, дівчину викрали у Києві 16 листопада 2017 року. Відтоді мати намагається встановити її місцеперебування.

За словами жінки, її донька Катерина Винокурова народилася у 1995 році. Вона стверджує, що дівчину викрали 16 листопада 2017 року в Києві.

Людмила розповідає, що протягом дев’яти років безрезультатно намагається знайти доньку. За цей час вона зверталася до правоохоронних органів, міжнародних інституцій, зокрема Інтерполу, та використовувала різні можливості для пошуку.

«Дев’ять років пошуків. Дев’ять років невідомості. Дев’ять років надій і болю», — написала мати.

Жінка зізнається, що досі не знає, де перебуває Катерина і що з нею сталося. Водночас вона не втрачає надії знайти доньку.

«Я не перестала шукати. І не перестану», — наголосила Людмила.

У своєму дописі жінка також опублікувала фотографії Катерини, сподіваючись привернути увагу до її зникнення та отримати будь-яку інформацію, яка допоможе встановити, де перебуває донька.

Водночас історія Катерини вже потрапляла в медіа. У лютому 2018 року повідомляли, що 22-річна дівчина зникла 16 листопада 2017 року в Дарницькому районі Києва. Її розшукувала поліція, однак на той момент результатів не було.

Джерело: допис у Threads lyudmila_arkharova.

Нагадаємо, у середу, 11 листопада, у нідерландському місті Воркум провінції Фрисландія знайшли тіло 16-річної громадянки України Аліни Алєксєєвої, яку раніше оголосили в розшук. Дівчину виявили без ознак життя у водоймі поблизу вулиці Долтевал (Doltewâl), неподалік від місця, де її бачили востаннє.

Верховна Рада ухвалила закон, який удосконалює механізми розшуку людей, зниклих безвісти, та ідентифікації невпізнаних тіл в умовах воєнного стану. Зокрема, для встановлення особи планують використовувати відбитки пальців, збережені в ID-документах.

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