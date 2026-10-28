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LEO BEAUTY CLUB — простір краси в Києві, де поєднуються догляд за волоссям, нігтями, шкірою обличчя та тілом, макіяж і косметологічні процедури. Салон розташований за адресою: вул. Василя Липківського, 16Б, ЖК «Квартет». Записатися на процедури можна за телефоном +38 099 444 38 45 або через Instagram @leobeautyclub.kyiv. Заклад працює щодня з 09:00 до 21:00.

У LEO BEAUTY CLUB надають широкий спектр б’юті-послуг: від стрижок, фарбування волосся, манікюру та педикюру до професійного макіяжу, косметології й апаратного догляду. Окремий напрямок становлять процедури для обличчя та тіла з використанням спеціалізованого обладнання. Для особливих подій салон організовує комплексну підготовку, поєднуючи кілька процедур в одному візиті.

UA.News розповідає, які послуги надає LEO BEAUTY CLUB у Києві та які напрямки охоплює робота салону.

Догляд за волоссям у LEO BEAUTY CLUB: стрижки, фарбування та відновлення

Перукарський напрямок LEO BEAUTY CLUB охоплює стрижки, укладання, різні техніки фарбування та професійний догляд за волоссям. Майстри працюють із різними довжинами й типами волосся, допомагаючи підібрати форму зачіски, відтінок і спосіб укладання відповідно до бажаного образу.

Серед послуг — жіночі стрижки, укладання феном, фарбування коренів і волосся по всій довжині, мелірування, балаяж та омбре. Також у салоні виконують фарбування в техніці Airtouch, яка дає змогу створювати плавні переходи між відтінками та багатовимірний колір без різких меж між освітленими й натуральними пасмами.

Для завершення образу майстри роблять пляжні хвилі, голлівудські локони та інші варіанти укладання. Такі зачіски підходять для повсякденних виходів, фотосесій, святкових заходів і весіль.

Окремий напрямок — відновлення та догляд за волоссям. У роботі використовують засоби Olaplex, K18, Tokio Inkarami та Milbon. Професійні доглядові протоколи спрямовані на поліпшення стану волосся, підтримання його гладкості й доглянутого вигляду. Майстер підбирає процедуру з урахуванням структури волосся, його стану та історії фарбування.

Манікюр і педикюр у LEO BEAUTY CLUB: від класичного догляду до дизайну нігтів

Нігтьовий сервіс LEO BEAUTY CLUB охоплює манікюр, педикюр, покриття гель-лаком, нарощування та нейл-дизайн. Майстри працюють як зі стриманими повсякденними образами, так і з виразним оформленням нігтів для особливих подій.

У салоні виконують фірмовий манікюр, манікюр із гібридним покриттям, класичну та комбіновану обробку нігтів, а також педикюр. Нарощування дає змогу змінити довжину й форму нігтів, а дизайн доповнює результат декоративними елементами — від мінімалістичних деталей до складніших композицій.

Для догляду за нігтьовою пластиною застосовують IBX — систему, спрямовану на підтримання її стану. Процедуру включають до догляду за нігтями, які потребують додаткової уваги. Майстер оцінює їхній стан і визначає, чи відповідає такий варіант потребам клієнта.

Манікюр і педикюр також стають частиною комплексного б’юті-візиту. Їх поєднують з укладанням, оформленням брів, макіяжем та іншими процедурами, щоб підготувати завершений образ за один день.

Макіяж для повсякденних образів і особливих подій у LEO BEAUTY CLUB

У LEO BEAUTY CLUB виконують професійний макіяж для різних форматів подій. Послуга охоплює денні, вечірні, коктейльні та святкові образи, а також макіяж для наречених.

Денний макіяж підходить для зустрічей, роботи, фотосесій та інших ситуацій, коли потрібен завершений образ із помірними акцентами. Вечірній і коктейльний варіанти передбачають виразніше оформлення очей, губ та інших рис обличчя відповідно до стилю заходу.

Окремий напрямок — весільний макіяж. Майстер працює над образом нареченої з урахуванням зачіски, стилю сукні, формату церемонії та побажань клієнтки. Комплексна підготовка допомагає узгодити всі деталі й отримати цілісний результат.

Оформлення брів і вій у LEO BEAUTY CLUB

Для догляду за бровами та віями LEO BEAUTY CLUB пропонує корекцію форми брів, ламінування й фарбування брів, ламінування вій, фарбування вій та Lash Botox.

Корекція допомагає надати бровам бажаної форми, а фарбування робить їхній відтінок виразнішим. Під час ламінування майстер працює з напрямком волосків, завдяки чому брови набувають більш упорядкованого вигляду. Результат залежить від природної густоти, структури волосків і обраної техніки.

Ламінування вій спрямоване на формування вигину, а фарбування підкреслює їхній колір. Lash Botox доповнює напрямок догляду за віями. Перед процедурою спеціаліст враховує чутливість очей та можливі реакції на косметичні засоби.

Оформлення брів і вій підходить як для регулярного догляду, так і для підготовки до свят, фотосесій та інших важливих подій.

Косметологія у LEO BEAUTY CLUB: очищення, пілінги та догляд за шкірою

Косметологічний напрямок LEO BEAUTY CLUB охоплює процедури для очищення шкіри, догляду за її текстурою та підтримання доглянутого вигляду. У салоні виконують глибоке очищення обличчя, гідропілінг, хімічні пілінги, процедури PRX-T33, догляд Casmara та мікрострумову терапію.

Глибоке очищення обличчя спрямоване на видалення забруднень і надлишку шкірного сала. Техніку процедури підбирають відповідно до типу та поточного стану шкіри. Гідропілінг поєднує очищення й відлущування зі спеціальними доглядовими засобами, допомагаючи підтримувати гладкість і свіжий вигляд обличчя.

Хімічні пілінги використовують для контрольованого відлущування поверхневих шарів шкіри. Склад і глибина впливу залежать від індивідуальних особливостей, чутливості шкіри та косметологічного запиту. PRX-T33 — окрема процедура, яку проводять після оцінки стану шкіри та визначення відповідних показань.

Доглядові протоколи Casmara доповнюють косметологічний напрямок. Також у салоні проводять мікрострумову терапію, під час якої використовують слабкі електричні імпульси. Конкретну процедуру визначають відповідно до потреб шкіри та рекомендацій спеціаліста.

Перед косметологічним доглядом важливо повідомити фахівця про алергічні реакції, підвищену чутливість, домашній догляд і нещодавно проведені процедури. Це допомагає підібрати відповідний протокол і врахувати можливі обмеження.

Естетична медицина у LEO BEAUTY CLUB: консультації та індивідуальні протоколи

Напрямок естетичної медицини LEO BEAUTY CLUB охоплює консультації лікарів, ін’єкційні процедури та ліфтингові протоколи. У роботі також застосовують програми з використанням гіалуронової кислоти.

Ці процедури передбачають попередню консультацію. Фахівець оцінює індивідуальні особливості, уточнює запит клієнта, пояснює можливі варіанти та визначає, чи є показання до конкретної методики.

Ін’єкційні процедури й методики корекції окремих рис обличчя підбирають індивідуально. Перед проведенням важливо обговорити очікуваний результат, протипоказання, можливі побічні реакції та рекомендації щодо відновлення.

Для тих, хто вперше розглядає естетичні процедури, консультація допомагає визначити доцільний формат роботи та отримати інформацію про особливості обраної методики.

Догляд за тілом у LEO BEAUTY CLUB: обгортання, моделювальний масаж і лімфодренаж

Напрямок догляду за тілом у LEO BEAUTY CLUB охоплює обгортання AROSHA, моделювальний масаж, лімфодренажні та апаратні процедури.

Обгортання AROSHA входять до програм догляду за тілом. Процедури проводять із використанням спеціалізованих засобів відповідно до обраного протоколу. Моделювальний масаж спрямований на роботу з контурами тіла та зовнішнім виглядом шкіри. Лімфодренажні методики застосовують у межах відповідних процедур догляду з урахуванням індивідуального стану клієнта.

Серед апаратних технологій для тіла — Endosphera та ICOONE, які використовують різні методи механічного впливу й масажу. Також у салоні працюють із Robolex та Ulfit — системами, призначеними для процедур, спрямованих на корекцію контурів тіла та поліпшення зовнішнього вигляду шкіри.

Апаратні методики відрізняються принципом дії, показаннями та обмеженнями. Перед початком курсу спеціаліст оцінює запит клієнта й визначає відповідний формат процедури.

Апаратна косметологія у LEO BEAUTY CLUB: технології для обличчя та тіла

Окремий напрямок LEO BEAUTY CLUB — апаратна косметологія. У роботі використовують технології для очищення й догляду за шкірою, корекції її текстури та тону, а також процедури для тіла. Обладнання розподілене між локаціями салону в Києві.

Для очищення та зволоження шкіри застосовують HydraFacial. Це багатоступенева процедура, яка поєднує очищення, відлущування та нанесення доглядових засобів. Її протокол адаптують до потреб шкіри.

CooLifting поєднує охолодження зі спрямованою подачею сироватки. Dermadrop використовує технологію доставки активних косметичних компонентів. Lase MD — фракційна лазерна технологія, яку застосовують у процедурах для роботи з текстурою та тоном шкіри.

Для корекції пігментних змін і видимих судинних проявів використовують Lumecca — систему інтенсивного імпульсного світла. Virtue RF поєднує мікроголкову технологію з радіочастотним впливом. Ці процедури проводять після оцінки стану шкіри та визначення показань.

У салоні також працюють із Geneo+ — системою комплексного догляду, яка поєднує кілька технологій, зокрема радіочастотний вплив, ультразвуковий догляд і світлодіодне освітлення.

Для тіла використовують Endosphera Evolution, ICOONE, Robolex та Ulfit. Окремий напрямок — лазерне видалення небажаного волосся за допомогою Candela.

Також у LEO BEAUTY CLUB застосовують Accuret для обробки окремих шкірних утворень після професійної оцінки. Такі процедури потребують попередньої консультації та визначення характеру утворення.

Комплексні б’юті-дні та підготовка до весілля у LEO BEAUTY CLUB

LEO BEAUTY CLUB організовує комплексні б’юті-дні, під час яких кілька процедур поєднують в одному візиті. Формати охоплюють програми на пів дня, повний Signature Day та Bridal Signature Day для наречених.

Комплексний догляд дає змогу поєднати процедури для волосся, шкіри, нігтів і макіяж. Послідовність етапів планують заздалегідь, щоб узгодити час і підготувати завершений образ.

Особливої координації потребує весільний день. Зачіска, макіяж та інші елементи образу мають відповідати стилю нареченої й поєднуватися між собою. Попередня організація допомагає визначити перелік процедур, тривалість підготовки та час для кожного етапу.

Комплексні формати також підходять для святкування дня народження, фотосесії та інших особливих подій. Приватний простір і узгоджена програма дають змогу присвятити кілька годин догляду за собою без необхідності розділяти процедури на різні візити.

Як записатися до LEO BEAUTY CLUB у Києві

LEO BEAUTY CLUB об’єднує кілька напрямків — від стрижок, фарбування, манікюру та макіяжу до косметології, естетичної медицини й апаратного догляду за обличчям і тілом. У салоні можна пройти окрему процедуру або організувати комплексний візит відповідно до власних потреб.

Косметологічні та апаратні процедури підбирають з урахуванням індивідуальних особливостей. Перед записом спеціаліст допомагає визначити відповідний формат догляду, пояснює особливості процедури та її тривалість. Ін’єкційні методики передбачають попередню консультацію фахівця.

Салон LEO BEAUTY CLUB розташований у Києві за адресою: вул. Василя Липківського, 16Б, ЖК «Квартет». Заклад працює щодня з 09:00 до 21:00.

Телефон для запису: +38 099 444 38 45.

Instagram: @leobeautyclub.kyiv.

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