Якість повітря в Києві 11 жовтня: де найнижчий рівень забруднення

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Станом на ранок 11 жовтня 2026 року якість повітря в Києві залишається доброю, а станції моніторингу не фіксують значного забруднення. Найнижчий індекс забруднення за наведеними даними зафіксували у Дніпровському районі.

Показники різних сервісів можуть дещо відрізнятися, оскільки вони використовують власні мережі станцій моніторингу та методики обробки даних. Тому для оцінки ситуації важливо враховувати загальну динаміку забруднення та показники конкретного району, а не орієнтуватися лише на одне значення.

Якість повітря може змінюватися протягом дня, тож перед тривалим перебуванням надворі варто перевіряти актуальні дані.

Інтерактивна карта SaveEcoBot відображає рівень забруднення атмосферного повітря в Києві та окремих районах столиці. Сервіс збирає інформацію з мережі онлайн-станцій моніторингу, частина яких передає дані в реальному часі.

За даними станом на 07:00 11 жовтня 2026 року, показники в районах столиці були такими:

Дніпровський район — 26 AQI : найнижчий індекс серед наведених значень.

Святошинський район — 41 AQI .

Солом’янський район — 41 AQI.

Усі зазначені показники відповідають доброму рівню якості повітря. Водночас актуальні дані щодо Подільського району в наведеній інформації були відсутні.

Aqicn показує індекс якості повітря в режимі реального часу та дає змогу переглядати дані з окремих станцій моніторингу. Сервіс використовує шкалу від доброго до небезпечного рівня забруднення.

ЛУН Місто AIR вимірює концентрацію дрібнодисперсних частинок PM1, PM2.5 та PM10, а також температуру й вологість повітря. Показники зі станцій відображаються на інтерактивній карті у форматі AQI.

Що вищий індекс AQI, то гірша якість повітря. Водночас під час порівняння показників різних сервісів варто враховувати особливості їхніх мереж моніторингу та методик розрахунку.

Якщо показники забруднення зростають, рекомендується дотримуватися таких правил:

Обмежити тривале перебування на вулиці , особливо за високого рівня забруднення.

Зачинити вікна та двері , щоб зменшити потрапляння забрудненого повітря до приміщення.

За можливості використовувати очищувач повітря відповідно до інструкції виробника.

Уникати інтенсивних фізичних навантажень надворі , оскільки під час активності людина вдихає більший об’єм повітря.

Регулярно перевіряти показники моніторингу та стежити за власним самопочуттям.

Особливо уважними варто бути людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, дітям і людям похилого віку. Перед виходом на вулицю їм доцільно перевіряти актуальні показники якості повітря.

Дізнатися актуальні показники в різних частинах столиці можна за допомогою сервісів SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR та Aqicn.

Уранці 9 жовтня якість повітря в Києві перебувала на доброму рівні — загальний індекс становить 37 AQI. Водночас показники забруднення відрізняються залежно від району та конкретної адреси. Перевірити актуальну ситуацію можна за допомогою сервісів SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR та Aqicn.

Напередодні у п’яти населених пунктах Київської області тимчасово погіршилася якість атмосферного повітря. Йдеться про Іванків, Боярку, Вишневе, Обухів та Бровари.

Якість повітря у Києві різко змінилася: дані на 7 жовтня.

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