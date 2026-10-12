Якість повітря в Києві 12 жовтня: де у столиці найчистіше повітря

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Станом на ранок 12 жовтня 2026 року в Києві зберігається добрий рівень якості повітря.

Станції моніторингу не фіксують значного забруднення, однак показники можуть відрізнятися залежно від району столиці.

Водночас дані на різних платформах можуть дещо відрізнятися через особливості мереж станцій моніторингу та методів обробки інформації.

За даними SaveEcoBot, станом на 07:00 12 жовтня загальний індекс якості атмосферного повітря в Києві становив 17 AQI, що відповідає доброму рівню. За таких показників вплив забруднення на здоров’я людей є мінімальним.

Серед районів столиці найнижчі показники індексу зафіксували в Голосіївському, Шевченківському та Дніпровському районах — по 14 AQI.

В Оболонському районі показник становив 28 AQI. Це також відповідає доброму рівню якості повітря.

Кияни можуть перевіряти актуальні показники за допомогою кількох сервісів:

SaveEcoBot — відображає дані онлайн-станцій моніторингу якості атмосферного повітря в Києві та інших населених пунктах.

Aqicn — показує індекс якості повітря в режимі реального часу та дає змогу переглядати дані окремих станцій. Шкала охоплює рівні від доброго до небезпечного.

ЛУН Місто AIR — відображає концентрації дрібнодисперсних частинок PM1, PM2.5 і PM10, а також температуру та вологість повітря. Дані станцій представлені на інтерактивній карті у форматі AQI.

Важливо враховувати загальну динаміку показників і дані найближчих до вас станцій, адже якість повітря може змінюватися протягом дня.

Якщо моніторингові сервіси фіксують підвищення рівня забруднення, варто дотримуватися кількох рекомендацій:

Обмежити тривале перебування на вулиці та уникати інтенсивних фізичних навантажень просто неба.

За значного забруднення зачинити вікна й двері, щоб зменшити потрапляння забрудненого повітря до приміщення.

За наявності очищувача повітря використовувати його відповідно до інструкції виробника.

Стежити за самопочуттям, особливо людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем.

Особливу увагу на якість повітря варто звертати дітям, людям похилого віку та тим, хто має хронічні захворювання. Перед тривалими прогулянками рекомендується перевіряти актуальні дані моніторингу у своєму районі.

Стежити за ситуацією в режимі реального часу можна за допомогою сервісів SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR та Aqicn.

Станом на ранок 11 жовтня 2026 року якість повітря в Києві залишалась доброю, а станції моніторингу не фіксують значного забруднення. Найнижчий індекс забруднення за наведеними даними зафіксували у Дніпровському районі.

Уранці 9 жовтня якість повітря в Києві перебувалана доброму рівні — загальний індекс становить 37 AQI. Водночас показники забруднення відрізняються залежно від району та конкретної адреси. Перевірити актуальну ситуацію можна за допомогою сервісів SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR та Aqicn.

Напередодні у п’яти населених пунктах Київської області тимчасово погіршилася якість атмосферного повітря. Йдеться про Іванків, Боярку, Вишневе, Обухів та Бровари.

Якість повітря у Києві різко змінилася: дані на 7 жовтня.

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