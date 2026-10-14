Якість повітря в Києві 14 жовтня: де найнижчий рівень забруднення

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Станом на ранок 14 жовтня 2026 року в Києві зберігається добрий рівень якості повітря. За даними SaveEcoBot, загальний індекс якості атмосферного повітря у столиці становить 28 AQI. Водночас показники в окремих районах відрізняються.

За даними SaveEcoBot, станом на 8:00 14 жовтня найнижчий індекс забруднення зафіксували в Дарницькому районі — 18 AQI. У Святошинському районі показник становив 41 AQI — це також відповідає доброму рівню якості повітря.

Показники на різних картах моніторингу можуть дещо відрізнятися. Це пов’язано з тим, що сервіси використовують різні мережі станцій спостереження та методики обробки даних. Тому для оцінки ситуації варто враховувати загальну динаміку й показники найближчих станцій.

Якість повітря може змінюватися протягом дня, тож перед тривалим перебуванням на вулиці варто перевіряти актуальні дані.

Стежити за рівнем забруднення атмосферного повітря в столиці можна за допомогою кількох онлайн-сервісів.

SaveEcoBot — інтерактивна карта з даними станцій моніторингу якості повітря в Києві та інших населених пунктах. Сервіс дає змогу переглядати показники за окремими районами.

Aqicn — карта якості повітря в режимі реального часу, на якій можна перевірити індекс AQI на конкретних станціях моніторингу.

ЛУН Місто AIR — сервіс, що відображає дані про концентрацію дрібнодисперсних частинок PM1, PM2.5 і PM10, а також температуру та вологість повітря.

Індекс AQI допомагає оцінити рівень забруднення: що вище його значення, то гірша якість повітря. Під час порівняння даних важливо враховувати час оновлення показників і розташування станції.

Якщо показники забруднення зростають, варто обмежити тривале перебування на вулиці та інтенсивні фізичні навантаження просто неба. Під час активності людина дихає частіше й вдихає більший об’єм повітря.

За значного забруднення рекомендується зачинити вікна та двері, щоб зменшити потрапляння забрудненого повітря до приміщення. Якщо є очищувач повітря, його можна використовувати відповідно до інструкції виробника.

Особливо уважно стежити за якістю повітря варто дітям, людям похилого віку та людям із захворюваннями дихальної й серцево-судинної систем. Якщо самопочуття погіршується, слід обмежити вплив забрудненого повітря та за потреби звернутися по медичну допомогу.

Отже, вранці 14 жовтня якість повітря в Києві оцінюється як добра, однак ситуація може змінюватися. Для актуальної інформації варто регулярно перевіряти дані SaveEcoBot, Aqicn і ЛУН Місто AIR.

Станом на ранок 13 жовтня 2026 року в Києві зберігався добрий рівень якості повітря, а станції моніторингу не фіксують значного забруднення. Відстежувати актуальні показники та порівнювати ситуацію в різних районах столиці можна через онлайн-сервіси SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR та AQICN.

Раніше ДТЕК оприлюднила графіки відключень на 13 жовтня.

У вівторок, 13 жовтня, в окремих регіонах України з 06:00 до 23:59 запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії. За інформацією НЕК «Укренерго», обмеження застосовуватимуться для всіх категорій споживачів у обсязі від 0,5 до 2 черг, а для бізнесу та промисловості діятимуть графіки обмеження потужності.

Також киян попередили про ризик перебоїв зі світлом і водою та дали поради.

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